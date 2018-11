Két hét után megfékezték a kaliforniai erdőtüzet

A Kalifornia történetének legpusztítóbb tűzvészeként emlegetett katasztrófa 88 halálos áldozatot követelt és még mindig 249 az eltűntek száma - jelentette be vasárnap a kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi hivatal. A november 2-án fellobbant tüzekben Kalifornia északi vidékein mintegy 14 ezer lakóépület és további, több mint 5000 épület dőlt romba vagy égett porig, a Los Angeles környékén pusztító - és már szerdán megfékezett - tűzvésznek pedig három halálos áldozata volt, a lángok 1500 épületet tettek tönkre.

Some good news: The #CampFire is now 100% contained thanks to the tireless work of @CAL_FIRE and dozens of local fire departments. It is the deadliest and most destructive #wildfire in #California history. So far 85 have died, 285 still unaccounted. BUT ? containment is a WIN! pic.twitter.com/d7vgkSKnJK