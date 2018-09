A rengés miatt megszakadt a hárommillió hokkaidói háztartás szinte mindegyikének áramellátása, és egy atomerőmű hűtését átmenetileg tartalék generátorokkal kell biztosítani.

A helyi idő szerint hajnali 3 óra 8 perckor történt, 6,7-es erősségű földrengés epicentruma Tomakomai városától keletre volt, fészke pedig mintegy 40 kilométeres mélységben - jelentette a japán meteorológiai intézet. Szökőárriasztást nem kellett kiadni. A földmozgás megrázta Hokkaidó prefektúra székhelyét, az 1,9 millió lakosú Szapporót is.

A powerful earthquake that rocked Hokkaido early this morning has triggered landslides, caused widespread damage and left the whole of Japan's northern island prefecture without power. pic.twitter.com/MSpBoTlBNm