Irán saját gyártású vadászrepülőt mutatott be

A vadászgép teheráni bemutatóján Haszan Róháni iráni elnök is jelen volt. A Kovszart rövid távú küldetéseken vetik majd be - írta a Tasnim iráni hírügynökség.

#Iran President @HassanRouhani just unveiled the country's first home-grown fighter jet on national day of defense industries pic.twitter.com/y5LJBLmor0