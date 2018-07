Kiengedték a kórházból a thaiföldi barlangban rekedt gyerekeket - videó

A Vaddidsznók névre hallgató futballcsapat tagjai elhagyhatták a kórházat, és sajtótájékoztatón válaszolnak a kérdésekre, utána hazatérhetnek otthonukba a családjukhoz. A gyerekeket mostanáig kórházban kezelték és figyelték meg, de mindegyikük egészséges, a média munkatársai előtt még fociztak is egy kicsit.

Video by @CNN ’s @patrick_bkk of the #WildBoar boys emerging from hospital in Chiang Rai #ThamLuang pic.twitter.com/ivS0AXeKQu

A Chiang Rai tartomány kormányzója közölte, ez az egyetlen médiamegjelenésük, utána nem lehet a fiatalokat zavarni. A kérdéseket előre le kellett adni, és egy gyermekpszichológus ellenőrizte, nehogy valamelyik megzavarja a gyerekeket. Több mint száz kérdésből válogattak néhányat, amelyre válaszolnak a gyerekek.

Meet the World Wild Boars! The team meet the media for the very first time #thamluangcave #ถ้ำหลวง #13ชีวิตรอดแล้ว #พาหมูป่ากลับบ้าน #ThailandCaveRescue #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #คนแปลกหน้าที่อยากเจอ #ขอบคุณ #wildboars pic.twitter.com/eIb4FE2DiY