Folytatódik a gyerekek mentése a thaiföldi barlangból

Megkezdődött a mentés második napja a thaiföldi barlangnál.

Öt mentőegység tért vissza a Tham Luang-barlang bejáratához, hogy folytassák a vasárnap megkezdett akciót.

A búvárok eddig négy fiút hoztak ki a mélyből, akik a tájékoztatás szerint jól vannak.

Four ambulances drive up to Tham Luang cave in #Thailand. A fifth followed shortly after. 8 boys and their football coach are still trapped inside pic.twitter.com/kh07pOdWmp