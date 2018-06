Trump beszólt a németeknek

Üzenetében az amerikai elnök úgy vélekedett, hogy a migránskérdés "megrázkódtatja a már amúgy is erőtlen berlini koalíciót".

Donald Trump leszögezte: "Németországban növekszik a bűnözés. Nagy hibát követtek el mindenütt Európában azzal, hogy emberek millióit engedték be, akik erőteljesen és erőszakosan megváltoztatják kultúrájukat".

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!