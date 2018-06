A szingapúri miniszterelnök találkozik az amerikai és az észak-koreai vezetővel

Megérkezett a szingapúri nemzetközi repülőtérre Kim Dzsong Un észak-koreai vezető gépe vasárnap - adta hírül a helyi média.

Kim a kínai légitársaság repülőjén utazott, amely közép-európai idő szerint fél 9 után ért földet a Csangi reptéren. Az észak-koreai vezetőt a St. Regis Hotelbe vitték, ahol küldöttsége megszáll.

Donald Trump amerikai elnök érkezését is vasárnapra várják, közép-európai idő szerint fél háromkor száll le gépe Szingapúrban. Az Air Force One fedélzetén utazik Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó, John Kelly, a Fehér Ház kabinetfőnöke és Sarah Huckabee Sanders fehér házi szóvivő is. Trump Québecből, Kim pedig Phenjanból indult útnak.

A két politikus a csúcstalálkozó előtt megbeszélést folytat Li Hszien Lung szingapúri miniszterelnökkel: Li vasárnap Kimmel, hétfőn pedig Trumppal találkozik.

A phenjani vezető június 12-én találkozik Trumppal a Sentosa szigetén található Capella Hotelben. A történelmi jelentőségű összejövetel során először ül tárgyalóasztalhoz hivatalban lévő amerikai elnök az észak-koreai vezetővel. A megbeszélés központi témája a Koreai-félsziget atommentesítése lesz, amelynek egyik első lépése, hogy Phenjan feladja atomprogramját.

Trump bizakodó üzenetet küldött

Trump bizakodóan írt a csúcstalálkozóról a Twitteren szombaton, miután távozott a világ hét legfejlettebb ipari országát tömörítő G7 kanadai összejöveteléről. Az szingapúri esemény szerinte lehetőség arra, hogy "igazán csodálatos eredményt érjünk el Észak-Korea és a világ számára".

"Tudom: Kim Dzson Un keményen fog dolgozni azon, hogy olyasvalamit tegyen, amit előtte nem sokan tettek, és békét és nagy virágzást teremtsen országában" - írta Trump.