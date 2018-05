Rendőrautóba csapódott egy önvezető módba kapcsolt Tesla

A kaliforniai Laguna Beachen történt a baleset, a parkoló rendőrautót a helyi rendőrség szerint totálkárosra törte a Tesla. A sofőr megúszta kisebb sérülésekkel, de a büntetést vélhetően nem tudja elkerülni. Hiába kapcsolata be az Autopilot üzemmódot, ez nem jelent önvezető módot, így a sofőr viseli a felelősséget a balesetért.

A Techcrunch idézi a Tesla szóvivőjét, aki közleményében jelezte, "az Autopilot használatakor a vezetőket folyamatosan emlékezteti a rendszer, hogy tartsák kezüket a kormányon, és felügyeljék minden pillanatban az autó irányítását". A Tesla szerint az Autopilot üzemmód nem jelent védelmet a baleset ellen, és a használata előtt minden alkalommal rá kell kattintaniuk egy ablakra, amelyben jelzik nekik, hogy "az Autopilotot olyan autópálya-használatra tervezték, ahol van középső elválasztó biztonsági sáv, és jól láthatóan fel vannak festve a sávok".

This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in “autopilot” collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3