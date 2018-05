Félelmetes felvételek az Arab-félszigetet elárasztó özönvízről

A Mekunu ciklon özönvíz szerű esővel és viharos széllel csapott le. A víz hatalmas áradatként hömpölygött az utcákon és és sok helyen megszűnt az áramszolgáltatás.

A halálos áldozat egy 12 éves lány a dél-ománi Szalála kikötőváros környékén.

Az alábbi felvételt egy vádiban készítették. A vádi sivatagi vízmosást, kiszáradt folyómedret jelent - ezt azonban most félelmetes erővel vette újra birtokba a víz.

This image was taken from the Wadi Sahalnut dam late Friday night . Video from @al_alree7 #Mekunu #Mekunu_Cyclone #MekunuCyclone #OmanObserver pic.twitter.com/Ct3ON3YEBp

A ciklon újtába esett a jemeni Szokotra szigete is, ahol sokat eltűntek. A Szalalah fölött fekvő hegyekből megállíthatatlanul zúdult a sáros víztömeg a városra.

Cyclone Mekunu has battered Socotra off the coast of Yemen and has made a bit of a mess of Salalah in southern Oman. Cat 3 downgraded in the last hour to Cat 1. pic.twitter.com/SoDZ9ZZv1Z