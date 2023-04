Kocsis Fülöp: az utolsó szó a feltámadásé

Önnek mi a legfontosabb mozzanat idén a nagyhét történéseiből? Mi az, ami leginkább elmélkedésre hívja 2023 húsvétján?

A nagyhét mindig dráma, amelynek van katarzisa és gyönyörű, örömteli feloldása. Ez a dráma most elhúzódik a testvérharc miatt, a szomszédunkban zajló háború miatt. Akárhogy is vesszük, rányomja a bélyegét a gondolatainkra, a terveinkre, a vágyainkra ez a sötét árnyék. Ez a sötét árny, ami ott van az én gondolataimban és amiről fogok beszélni többször is, ugyanakkor nem veheti el a reményt. Mindig a föltámadt Krisztusé az utolsó szó és a föltámadásé. Hogy min kell keresztülmenni addig és mi minden fog történni, azt nem tudjuk. Látszólag a nagyhét eseményeit ismerjük, mert tudjuk, hogy nagycsütörtökön az utolsó vacsora jelenete van, Júdás elárulja Jézust, a Getszemáni-kertben imádkozik és így tovább egészen a kereszthalálig, a sírba tételig, de mégis mindig hordoz új üzenetet minden egyes nagyhét akkor, ha Krisztusra tekintve élem át ezeket az eseményeket. Úgyhogy maga a húsvét, illetve a nagyhéti események sem beláthatók, nem kiszámíthatók, még ha a literius koreográfiát ismerjük is, mert az egész életünk nem kiszámítható és nem tudjuk, hogy mi fog benne történni. Ami nagyon fontos, hogy ezzel a reménnyel éljem át a nagyhetet, ami Krisztus föltámadásával fejeződik be és úgy éljem az életemet és a mindennapokat, a legszörnyűbb, háborús, kilátástalan, katasztrofális helyzetet is, hogy lesz föltámadás.

Az emberi tudat odáig tudja követni a nagyhét történéseit, hogy Jézus meghal a kereszten. Ami utána történik, az a racionális elme számára gyakorlatilag megfoghatatlan.

Így van.

Ha valaki a buszmegállóban odamenne önhöz és megkérdezné, hogy mit jelent az, hogy „szálla alá poklokra”, akkor mit mondana?

Hú, micsoda jó kérdés! A következőt mondanám. A karácsony története ismert, és nagyjából bele is fér a mi emberi értelmünkbe. Ha elhiszem, együtt tudok élni a karácsony titkával, hogy Jézus megtestesült, emberré lett, ott hagyta istenségét és leszállt ide, a földre közénk, akkor ne csodálkozzam azon, hogy ezt a földi életet ő végigélte elejétől végéig, tehát hogy meg is halt. Nincs egy olyan, a függöny összehúzása előtt, hogy na, jó, gyerekek, ez csak egy játék volt és kiderült, hogy én vagyok az Isten. Nem, ő meghalt, és ugyanazt a sorsot végigélte, mint bármelyik ember. Odaát most már könnyű arról beszélni, hogy a halál után a mennyország vár ránk, de könyörgök, csak azért, mert Krisztus megnyitotta nekünk a mennyországot.

Szent Pál azt mondja az egyik levelében, hogy ha Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak és nincs értelme a ti hiteteknek sem. Mi bizonyítja a feltámadást? ‒ kérdezi a nyugati elme.

Semmi, semmi.

Egyáltalán, mi a feltámadás?

Krisztus föltámadását semmi nem bizonyítja, sokkal mélyebb ismeretünk van róla, megéljük, a hitünkben, átéljük azt, hogy Krisztus szeret minket, és ha meghívott az életbe, akkor nem pusztít el. Éppen itt a logikát segítségül hívhatjuk, mert nem volna logikus, de nincs bizonyítéka a föltámadásnak racionális síkon. De hogy az előző gondolatot még befejezzem, ha meghal, akkor igazából pont azért jött le Jézus, hogy végigcsinálja velünk ezt az életet, hogy aztán az emberi életet az isteni életbe helyezze bele. Tehát hogy ő istenként emberré lett és attól kezdve az ember mivoltát átjárja az isteni élet, és attól kezdve isteni életet élhet az ember. Na, most jó, a hétköznapi gondolkodásban az isteni élet, nem tudom, valami vég nélküli wellness, mi lehet. Ennél milliószor több, hogy az ember több tud lenni önmagánál, nincs lehatárolva. Az embernek a lehetőségei, képességei isteni mértékre tesznek szert azáltal, hogy az Istennel együtt él. Ezt csak a hit tudja láttatni velünk. Tehát a buszmegállóban lévő kérdezőnek legföljebb azzal tudok választ adni, hogy teljes meggyőződéssel tudom neki mondani, hogy speciel én ebből élek és ebből élek boldog életet, minden történés, minden látszólag ellenkező körülmény ellenére. Úgyhogy azt mondom neki, hogy ön is boldog életre van meghívva és ezt megtalálhatja, de csak a föltámadt Krisztus tudja megmutatni.

Mi a feltámadás üzenete a XXI. század emberének, aki egyre inkább már a virtuális világban él?

Igen, nehezített pályán mozgunk egyre inkább, mert a virtuális területen már nem is ismeretlen az új élet, akár tízet is kaphatok, mondjuk, egy játékban. Kilőttek, de nem baj, újrakezdem. A nyolcvanas évektől kezdve az ideológiák terén is a nagyon erősen teret hódított a távolkeleti vallások egyes tanítása, ami ráadásul főként Amerikán keresztül érkezett ide Európába is, amely messze nem azonos a távol-keleti vallásokkal, de mégis, nagyon sok mindent kicsipegetett, ami jól jön neki. Ilyen például a lélekvándorlás. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a lélekvándorlást el tudják képzelni, mert akkor nincs is annyira vége, utána még folytatódik valami. Majdnem a virtuális vagy a számítógépes játékokhoz hasonlít. Holott fontos hozzátenni, hogy a buddhizmusban a lélekvándorlás valójában büntetés. További megtisztulásra van szükség, még nem tartasz ott, hogy eljuthass a nirvánába vagy a teljes megsemmisülésbe vagy az istenséggel való egyesülésre, és ez nem nagyon tetszik, nem annyira kedvező ez az olvasata. Viszont az, hogy van új élet és valami újat csinálhatok, az könnyen elfogadható. Racionálisan is, és ez is nagyon bekavar abba, hogy az emberek, akár még a megkereszteltek is, minél tisztábban lássák, hogy miben áll a föltámadás. Miben áll? Abban, hogy nemcsak a koporsó lezárulása után van remény, hogy na, utána lesz majd valami jó kis mennyország, valami rózsaszín hab, ahova belehuppanok, hanem a föltámadt Krisztus itt él velem és legyőzhetetlen vagyok, mert ő is legyőzhetetlen és én hozzá tartozom, és nem tud legyűrni semmi, az ukrán–orosz háború sem, a nukleáris háború sem tud legyőzni, mert az Istennel együtt élek, ez a föltámadás. Hogy Krisztus a halált, az ember legnagyobb ellenségét legyőzte, így aztán a többi baj mind kisebb, a betegség, a nyomor, a szegénység, a megaláztatás, a kisemmizettség, mind-mind, ezek már kisebbek, de a halál, a legnagyobb ellenség is le van győzve, úgyhogy akkor, gyerekek, mi a baj?

A múlt héten zárult a Vaszary-kiállítás a Nemzeti Galériában. Vaszary 1937-ben festett egy Budapest kálváriája III. című olajképet. Az esti budapesti korzót látjuk, utcai lámpák erős fénye alatt hömpölyög a tömeg, autók húznak el egymás mellett, rendőr irányítja a kavalkádot, és a festmény előterének a jobb oldalán egy halványkék sziluettet látunk, Krisztus viszi a keresztet és senki nem veszi észre. Az előzőkhez kapcsolódva: hogyan tudjuk azt észrevenni, amit az imént elmondott?

Ha nem lehet észrevenni, az elsősorban a mi hibánk, keresztényeknek, hogy nem tudjuk láttatni, nem hiszik el, hiába mondjuk. Mondjuk, de nem látszik rajtunk. Nem csoda, hogy az ember nem könnyen talál rá a Megfeszítettre, mert lássuk be, hogy ez nem is vonzó. Az az Isten, aki mindent legyőz és mindenben segít és azonnal teljesíti a kívánságainkat, nyilván vonzó. Ilyen Isten nincsen. Olyan Isten van, aki végtelenül szeret és aki tudja, hogy a szenvedésekre is szükségünk van, hogy a szenvedés elkerülhetetlen és nem azzal segít, hogy na, jó, kiemellek téged és akkor nem kell annyira szenvedni, hanem hogy ő belelép a szenvedésbe, magára veszi a mi szenvedésünket, ezzel enyhíti, ezzel változtatja át, ezzel értelmet ad a szenvedésnek. Ez így, első ránézésre egyáltalán nem vonzó, ezért is beszél Szent Pál arról, hogy a kereszt valóság. Az emberek számára értelmetlen dolog. Ami másnak balgaság, az nekünk Krisztus ereje. Azon, hogy nem veszik észre, nincs mit csodálkozni. A világ, főleg ma, elképesztő apparátussal tudja azt képviselni, hogy nincs szükség az Istenre, pláne nincs szükség szenvedő Istenre. Az emberek bódulatukban ezt nem veszik észre. Nekünk, akik tudjuk, akiknek a hivatásunk az, hogy erről tanúságot tegyünk, nekünk kell úgy élnünk, hogy az emberek számára nyilvánvaló legyen, hogy érdemes így élni.

Mit kéne sugározni?

Nyilván azt az örömöt, azt a rendíthetetlen reményt, amelyről az imént beszéltem, hogy minden körülmények között fölül tud emelkedni az ember. Lássuk be, mindnyájan gyarlók vagyunk, igazából letaglóz minket is, mondjuk, egy gyász vagy betegség. Ha hiszek az Istenben, akkor nem kell félnem attól, hogy a gyöngeséget vállalom vagy bevallom, nem arról beszélek, hogy mi legyőzhetetlen kaszt vagyunk, keresztények vagy hívő emberek, hanem hogy sokkal mélyebbről sugárzik ki az a bizonyosság, hogy Krisztus mégis, a gyengeség ellenére is tud megoldást adni és van megoldás az életben. Hogy ez pontosan hogyan rajzolódik ki, nem tudom, de sminkelni nem lehet, az biztos.

Nagyhét drámája virágvasárnap, amikor a keresztény világ arra emlékezik, hogy Jézus bevonul szamárháton Jeruzsálembe és az őt fogadó nép pálmaágakat lengetve ünnepli és úgy üdvözli. Ugyanez a tömeg pár nap múlva, Barabás, a rabló szabadon bocsátását követeli, Jézust pedig keresztre adja. Van-e ennek bármilyen tanulsága a ma embere számára?

Óriási tanulsága van, pontosan erről prédikáltam a virágvasárnapi szent liturgiában, hogy most barkaágakat lengetünk a pálmaágakat idézve és hozsannát éneklünk a gyermekeket megjelenítve, de mint ahogy akkor, mondhatni, ugyanaz a tömeg, néhány nappal később egészen mást, Barabást kiabált, ez szembesít bennünket is, hogy mi mennyire maradunk meg hozsannázó Krisztus-követőnek. Fölidéztem Karinthynak a Barabás című novelláját, amelyben Krisztus egyenként mindenkit meg tud győzni arról, hogy van még egy lehetőség, és ha Pilátus még egyszer fölteszi a kérdést, akkor nehogy Barabást mondjátok, Jézus az, aki mindenkinek segített, mondjuk azt, hogy Jézus, és persze, mindenki egyetért, a rabbi, a csodatévő, aki mindenkin segített, gyógyított. Jó, elhatározzuk, ha Pilátus újra fölteszi a kérdést, akkor mindnyájan Jézust mondunk. És akkor kit bocsássak szabadon, Jézust vagy Barabást? És akkor veszik a levegőt, hogy Jézus… de Barabást mondanak mégis, mert a mellettem lévő is Barabást mond, meg mindenki Barabást mond, én nem mondhatok mást, csak Barabást. A tömegember csak Barabást tud kiabálni. Ha tömegember maradok, hiába szeretem Jézust, engem is elvisz a tömeg és én is elfordulok Jézustól, és ez az egyéni életben is igaz. Lássuk be, nagyon sokszor vannak olyan döntéseink, amelyben nem érvényesül, hogy Jézus az első. Tudok mást választani. Egy nagyon kézenfekvő példát mondok, a tévében műsor van vasárnap délelőtt, meg liturgia is van a templomban, most éppen a tévét választom. Barabás! De még akkor is, ha meccsre kell vinni a kisgyereket a szent liturgia helyett, akkor is Barabás, mert nem Jézust választottam. Szóval igenis, szembesülnünk kell ezzel, hogy Jézus az első vagy nem. Ez a nagyon nagy tanulsága a virágvasárnapi jelenetnek és a tömegkiabálás feszültségének. Egy aranyos mondatot hallottam, valaki azt mondta, hogy én bízom az Istenben, csak valamikor megfeledkezem arról, hogy bízom az Istenben. Azt mondtam a debreceni görögkatolikus híveknek, hogy vigyék haza ezt a barkaágat, tegyék ki a szobájukban valahol, ahol jól látják, s juttassa eszükbe: én egyszer már hozsannát kiabáltam. Ez a barka juttassa eszembe, hogy én inkább a hozsannát kiáltó emberek csoportjába szeretnék tartozni és egy percre se feledkezzem meg arról, hogy Jézusé vagyok. Néha megfeledkezünk róla, s akkor vissza lehet térni hozzá.

A nagyhét eseményei, illetve Jézus kereszthalála, majd a feltámadása mekkora sokként érhette a hozzá legközelebb állókat, a tanítványokat? Amikor Jézus meghal, akkor azt látjuk, hogy bezárkóznak, valószínűleg rettegnek.

Így van, így van.

Milyen érzelmi hullámvasúton mehettek ők keresztül?

Minden bizonnyal az első érzelem a végtelen csalódás lehetett, erre nem számítottak, dacára annak, hogy Jézus megjövendölte háromszor is. Leírja az evangéliumban, hogy fölmegyünk Jeruzsálembe, az emberfiát elfogják, megostorozzák, halála ítélik, megölik, de harmadnapra föltámad. Mi az apostolok reakciója akkor? Isten mentsen! Péter mondja: veled ez nem történhet meg. És azt mondja Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon és nem az Isten szerint gondolkodol. Az apostolokban van egyfajta értetlenség. Jézus tanítja őket, de nem sikerül neki eljuttatni őket odáig, hogy a Getszemáni-kertben, legalább akkor érezzék, hogy most Jézussal együtt kellene lennünk.

Ahol ők elalszanak.

Ahol ők elalszanak. Persze van, aki azt mondja, hogy félelmükben alusznak el. Nem lehetetlen ez, mert érdekes módon a táborhegyi jelenésben is elalszanak, amikor Isten dicsősége egyszerűen megrettenti őket. Nem tudjuk, hogy mi játszódik le így az emberekben, de az biztos, hogy óriási a csalódás, mert nem értették meg Jézus tanítását. Ez a csalódás elhúzódik, mert az emmauszi tanítványok elindulnak hazafele, menjünk vissza a halászhálóhoz vagy a régi munkahelyünkre, ott hagyják Jeruzsálemet, és Jézus csatlakozik hozzájuk és vele beszélgetve is csak a bánatukat tudják elmondani. A csalódás végigsöpör, a csalódás teljesen letaglózza őket. A második a félelem, amely elég természetes gondolat lehet. Ha Jézust, a mesterüket elfogták és így bántak vele, akkor őrájuk mi várhat? A harmadik pedig az értetlenség, amely elég sokáig megmaradt. Ahogy említettem, az emmauszi tanítványokban, Tamásban, aki nem volt ott, amikor Jézus először megjelent, és már mondták neki, hogy föltámadt, láttuk. Nem hiszem, nem hiszem.

Ebben a lelkiállapotban éri az apostolokat, amikor az evangéliumok szerint Krisztus először megjelenik és úgy köszönti őket, hogy békesség veletek! Milyen békére gondol Jézus?

Alighanem azt a békét hívta elő belőlük, amit ők számtalanszor megtapasztaltak, amikor Jézussal együtt voltak. Gondoljunk arra a helyzetre, amikor mindjárt az elején nincs boruk. Az apostolok sem tudták még, csak Mária vette észre a kánai menyegzőn, hogy Jézus hihetetlen nyugalommal megoldja a helyzetet. Bár előbb visszautasítja Mária felszólítását, mégis elmondja az utasításokat, mit és mit tegyetek. Az apostolok figyelmeztetik, hogy küldd haza a néped, nehogy kidőljenek az úton, tehát ennyire erős a helyzet. És akkor telepítsétek le őket. Hány kenyeretek van? Osszátok szét! Jézusból nyilvánvalóan sugárzik ez a béke, a krisztusi béke, amelyről korábban úgy beszél, hogy az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ezt a békét senki nem veheti el tőletek. Békesség nektek, nem csak annyi, hogy nyugi, nincs baj, hanem az a béke, amit ő a földre hozott, az a krisztusi béke. És ráadásul rájuk lehel és vegyétek a szent lelket, és a saját békéjét beleülteti az ő lelkükbe, mert utána lassan leesik nekik, hogy őnekik kell majd ezt a krisztusi békét tovább adni. Az igehirdetésnek nemcsak az a tartalma, hogy megölték Jézust, de föltámad és föltámadt, hanem hogy itt van velünk, és ezt kell tovább adni, és ezért a tanúságtételnek is a kulcsa vagy a hitelesítője, hogy sugárzik az a béke, amit Krisztus a föltámadás után az apostoloknak adott át.

Ezt a békét ugyanúgy lehet elérni, mint kétezer éve?

A válaszom egy kicsit hosszabb, bocsánat, az Istenhez nagyon sok út vezet. Mindenkinek a saját útja. Ahány ember van, pontosan annyi. Annak, hogy hogyan lehet az Istenre találni, hogyan lehet ezt a békét meglelni, nincsen forgatókönyve, azért mindenkinek magának kell megküzdenie. Van, aki gyermekkortól belenő, és természetes módon ismeri ezeket az eszközöket, amelyekkel megélheti. Van, aki megküzdi, van, aki egy dráma során ébred rá és így tovább. Minden életsors gyakorlatilag erről szól, hogy megtalálom-e az Istent és az Isten békéjét. Ma ugyanúgy lehet eljutni a békéhez, mint kétezer éve, mindig másként.

A hétköznapokban, amikor keresem ezt a békét, vannak-e, mondjuk, olyan jó technikák, amelyek segíthetnek nekem abban, hogy a hétköznapokból elindulva el tudjak jutni a békéhez?

Hadd igazítsam ki a szóhasználatot. Ne nevezzük technikának, mert akkor úgy tűnne, minthogyha élném az életemet és olykor beiktatok egy-egy módszert vagy egy-egy valamiféle olyan cselekvési sort, amely majd terapeutikusan hat az én lelkemre. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az életem részévé tudom-e tenni, hogy az Istennel tartom a kapcsolatot. Az Istennel nagyon sokféle módon lehet kapcsolatot tartani, amelyekkel érdemes élni, sőt, nagyon-nagyon fontos, hogy tudjak élni. Ez tanulható, valóban. Az egyik legmélyebb és legsokatadóbb módja ennek maga a szemlélődés. De ahhoz, hogy az ember a szemlélődéshez eljusson, vagyis hogy eszköztelenül, csupán az Isten jelenlétét átélje, nagyon fontos, hogy az emberi gesztusok, az emberi magatartás minden skáláján megélje az Isten-kapcsolatot. Általában a beszélgetést szokták az imádságnak nevezni, beszélgetés az Istennel. Beszélgetés is nagyon sokféle van, tehát az emberekkel való beszélgetésnek nagyon sok szintje van. Amikor veszek egy vonatjegyet, az is egy beszélgetés, egy picit még akár kedvesen is beszélgethetek a jegyárussal, vagy akár a kalauzzal már hosszabban. De másként beszélgetek az osztálytársammal, munkatársammal, feleségemmel, gyermekeimmel, régi barátommal, lelki atyámmal, szóval nagyon sokféle beszélgetés van. A beszélgetésnek ilyen értelemben nemcsak válfajai vannak, hanem mélységei. Amikor beszélgetek valakivel, akkor nagyon sokszor nem a kimondott és meghallott szavak cseréje, az információ vagy a tájékoztatás az igazi fontos eleme ennek, hanem az együttlét, az érzelmi hatás, az egymásra hatás. Ezért az imádságra jó, ha azt mondom, hogy az beszélgetés az Istennel, de azért ezt mind-mind bele kell érteni. Tudok úgy beszélgetni valakivel, főleg, ha minél mélyebb szeretetkapcsolat van közöttünk, hogy már nem kellenek a szavak. Onnan indult és nagyon jó a fölvetés, hogy ezt a békét meg az Istennel való kapcsolatot hogyan tudom megtalálni? Egyenesen azt mondja Jézus és később Szent Pál megismétli, hogy szüntelenül imádkozzatok, szüntelenül.

De ez nem azt jelenti, hogy egyfolytában mondjak egy imádságot bent a fejemben…

Persze, hogy nem, nem lehet, lehetetlen. Az Isten jelenlétében élek, mindenről az Isten jut eszembe, mindent az Istennek köszönök meg, olyan természetesen élem meg az ő jelenlétét, aki mindig, minden körülmények között ott van velem, hogy a lényem, a létem az imádság. Ehhez azért minden skálára és minden regiszterre szükség van, arra is, hogy tudjak énekelni, közösségben imádkozni, saját szavaimmal tudjak, a Mi Atyánkot tudjam mondani, a zsoltárokat tudjam, a Szentírást olvassam, elmélkedjem, lelki olvasmányt olvassak, ami gondolatot ébreszt és így tovább. Nagyon széles a regiszterskála, kétségtelen, és ezen jó megtanulni játszani, hogy aztán megszólaljon a zengzetes orgonaszó. De talán a legmélyebb az a szemlélődés, amelyet mi nem szemlélődésnek nevezünk, mert abban még mindig benne van egyfajta cselekvés, hogy én a szememet használom, hogy nézek. Az arsi plébános nagyon szépen fejezte ezt ki egy parasztembert látva és kérdezve: hogy imádkozol? Akkor ennyit mondott, hogy én nézem őt és ő néz engem, és ez olyan jó. A mi szóhasználatunkban inkább azt szoktuk mondani, hogy belső ima. Annyira belső, hogy a külvilág nem is ér el oda, nem is szükséges, hogy bármi emberit mondjak vagy tegyek, mert a belső imában, igazából minden imában az Isten hív meg, de a belső imában egyértelműen az Isten cselekszik, én nem csinálok semmit. Nem könnyű nem csinálni semmit. Amikor elkezdem a belső imát, akkor elkezdek nem csinálni semmit, ez nem könnyű. De mégis kifejezetten erről van szó, hogy teljesen hagyom, hogy az Isten jelenléte irányítson mindent, járjon át engem és valóban ezt tapasztalom meg, hogy a Szentlélek az, aki végbe viszi ezt a folyamat, és nekem csak beleadni kell magam. Ez a legmélyebb része, de nagyon-nagyon sok minden lehetőség van még a kezünkben, hogy az Istennel az élő kapcsolatot állandóan építsük, tartsuk.

Ahogy a legközelebbi hozzátartozóinkkal a kapcsolatunk néhol nagyon közeli, néhol egy kicsit távolabbi, akkor az rendben van, ha ebben a kapcsolatban néhol nagyon közel vagyunk és néhol egy kicsit távolabb vagyunk?

Azt mondom, hogy érthető.

Érthető?

Ami érthető, az rendben van. Az életünk része, de érdemes arra törekedni, hogy mindig a legszorosabb kapcsolatban legyek az Istennel és ne alkudjak meg azzal, hogy Jóisten, ezt megérted, ugye? Egy kicsit ezt vagy azt megengedem magamnak. Illetve, mondjuk, van olyan helyzet, ami egyszerűen nem fér bele. Ezt most miért adta az Isten, ugye? Vagy vádló módon, vagy az elfordulás gesztusával távolodom el az Istentől, ezt nem indokolja vagy ezt nem hagyja jóvá az Isten irgalma. Persze, ő nem haragszik meg, mert soha nem haragszik meg, de én járok rosszul, ha ez a reakcióm, és minél élőbb a kapcsolatom az Istennel, annál rövidebb a reakcióidő, mert annál hamarabb jövök rá, hogy butaság, ha én emiatt az Istent vádolom vagy szemrehányást teszek neki. De nagyon szép, hogy megtehetem, mert emberi és perelhetek az Istennel, mindent megbeszélhetek vele. Nem jól kell viselkednem az Isten előtt, hanem a legőszintébben. De a gyümölcse a lelki életnek az, hogy nem érinti az Isten-kapcsolatot még a legfájdalmasabb csalódás vagy esemény sem, ami érhet életemben.

Most közeledik a kereszténység legfontosabb ünnepe, a húsvét. A hétköznapokból hogyan tudunk eljutni az ünnephez? Hogyan kell jól készülődni?

A nagyhéten a keresztény embereknek egyértelműen azt mondom, hogy ne kerüljék el a templomot. Templom nélkül nem lehet föltámadni, én azt mondom, de aki nem tud elmenni a templomba betegség vagy egyéb miatt, ne gondolja azt, hogy én kimondtam rá, hogy nem támadhat föl. Minden módon föl lehet támadni, de balgaság volna ezt a nagyszerű lehetőséget kihagyni az életünkből, hogy az egyházzal együtt lélegzem, együtt éneklek, együtt mozgok és az egyház egyszerűen, mint egy kocsi, elvisz engem a föltámadásig, csak be kell ülni. De van szavam a nem templomba járó keresztényekhez is. Nem szabad felszínesen élni senkinek, a nem hívő, aki úgy gondolja, hogy ő nem hisz Istenben, az sem szabad, hogy felszínesen élje az életét. Mélybe kell tekinteni és a mélybe tekintéshez csöndre van szükség, időre van szükség. Minden embernek szüksége van arra, hogy a mindennapjában legyen olyan idő, és nem is kell, hogy hosszú legyen, lehet az akár öt perc vagy tíz perc, amikor önmagába tekint, befelé tekint. Ha azt mondja, hogy ez nem imádság vagy nincs ott az Isten, azt hiszi, de ott van az Isten, de mindegy, de hogyha ezt nem teszi meg, akkor tényleg a felszínen él és akkor nem érintik meg a dolgok vagy akkor leblokkol, ha mégis valamilyen mélyebb hatás éri. Ezt mondhatom válaszul, hogy kell, hogy az ember befelé tudjon élni, a napjai során tudjon megállni, mondjuk, minden nap 5-10 perc, minden héten legalább egypár óra, minden évben legalább néhány nap, amikor magába tekint. A hívő ember tudja, hogy ez az Istennel való együttlét, amikor kizárok mást. Sokféle módon lehet együtt lenni az Istennel, de kell lenniük olyan időknek, amikor csak az Istennel vagyok. És ha erre szánok időt, akkor ez igenis megtart engem, oda köt, elszakíthatatlanul az Isten közelében tart engem.

Akár a hétköznapokban is nyilván?

Természetesen.

Ön szerint mitől ünnep az ünnep? Mitől több az ünnep, mint egy munkaszüneti nap?

A lakkcipőtől, amely, ha szorít, az sem baj, mondja Márai. Fontos, hogy más legyen az öltözködésem, a hölgyeknél akár a frizura is, a szemeket, meg a körmöket nem kell másképpen festeni, ezt én mindig szoktam mondani a hölgyeknek, fiatal lányoknak, és hogy ünneplőbe öltöztetem a szívemet is. Kívül-belül. Az étkezésen, a takarításon nagyon-nagyon sok múlik, hogy megadom a külső elemeket, amelyek visszahatnak rám, és azért veszek föl szép ruhát vagy cipőt, még ha egy kicsit kényelmetlenebb is, mert az engem is egy más állapotba emel, ezek is fontosak. Nem ez a lényeg, de ha már rákérdezett, hogy mitől tudjuk ünneppé tenni az ünnepünket, ezek is fontos elemek.

A keleti rítusú katolikus egyházi ünnep felkészülésében és a húsvéti liturgiájában miben különbözik és miben hasonló, a római hagyományokkal összevetve?

A következőben hasonló: átéljük a húsvéti eseményeket. A protestáns testvérek ugyanezt teszik, követik a szentírási szövegeken keresztül. Erre a katolikus és ortodox hagyomány gyönyörű szépen ráépítette a maga egyházi költészetét, amely akár a zenei világgal kiegészítve, akár anélkül, hozzásegít ahhoz, hogy ne csak a Szentírásban leírt szövegekkel szembesüljek, hanem rávilágít, az értelmet rávezeti annak a mélyére. Ami ennél több a keretében, hogy nagyobb hangsúlyt kap, hogy mindezt zeneiségében, koreográfiájában fékezhetetlenül, nagyon-nagyon gazdag módon éli és élteti meg. Ezért mondom, hogy nekünk, katolikusoknak templom nélkül nem lehet föltámadni. Mi, keletiek ezt főleg nagyon átéljük, és egy pici polémia van abban, amit mondok, de nem én találtam ki, hanem a sógorom mondta, hogy ő egyébként nem görögkatolikus, hanem római katolikus, azt mondja, hogy a protestánsok a szent napokat átelmélkedik. A katolikusok ezeket a szent eseményeket átélik. A görögkatolikusoknál meg föltámadt Krisztus, meg is történik a dolog, de mert annyira erősen éljük át, letagadhatatlanul megpecsételi az életünket.

Valamikor a XVI‒XVII. században alakult ki Lengyelország keleti részétől kezdődően Szlovákián át, Kárpátalján, Magyarország keleti részén, Románián Bulgáriáig bezárólag egy görögkatolikus régió, és szerencsére ez a sáv nyugatabbra van, mint most az ukrajnai háborúnak a frontja. De mit mondanak a kárpátaljai vagy a nyugat-ukrajnai testvérek, hívek, hogyan érinti őket a háború?

Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy érint bennünket is, az ukrán testvéreknél nagyon masszív a görögkatolikus jelenlét, sőt, ők alkotják a legnépesebb görögkatolikus egyházat, bizánci rítusú görögkatolikus egyház. Mi nem éljük át, de ugyanúgy hat ránk, akár görögkatolikusra, akár ortodoxra, akár rómaira vagy nem keresztényre. Az a nagyon fájdalmas, és erről nem illik beszélni, hogy az ukrán testvéreinknél, a háború, a megtámadottság értelemszerűen, mechanikusan fölerősített egy nagyon erős nacionalizmust, ami azért megvolt előtte is természetesen, de ez most nagyon-nagyon egészségtelenül fölerősödött egyfajta védelmi mechanizmusként. A nacionalizmus nagyon sokszor elvakít, és így lehetséges az, hogy a támadó orosz hatalom vagy erő ugyanúgy a saját hitébe kapaszkodik és úgy gondolja, hogy az egyházat védi és a híveket szolgálja azzal, hogy támad, és a másik oldalon a szintén ortodox és ott már jelentősebb görögkatolikus vallású ukrán nép fiai pedig ugyanúgy följogosítva érzik magukat a háborúra, gyilkosságra és a viszonttámadásra.

Mit mond egy pap arra, hogy miért tűri az Isten, hogy egymást gyilkolják az emberek? Ráadásul hívő emberek.

A pap sem tudja, nemcsak a hívő. Nem tudjuk, a válasz az, hogy nem tudjuk. Erre nincs magyarázat, erre nincs válasz, mint ahogy azért nem tudjuk azt sem, hogy miért engedte, hogy Krisztust megöljük, mert nem akarta az Atya, nem akarta az Isten, hogy ilyen szörnyű véget érjen az Úr Jézus Krisztus. Elküldte a fiát, hogy megváltson bennünket, elküldte, hogy egyesüljön az emberrel, de a mi bűneink gyilkolták meg Krisztust. Azt, hogy ezt miért engedte az atya, miért nem talált valami barátságosabb megoldást a megváltásra, nem tudjuk, vannak olyan kérdések, amire az a válasz, hogy nem tudom. Miért engedi meg az ártatlan gyermeknek a súlyos szenvedését egy betegségben, miért engedi meg, hogy elhatalmasodjon a gonoszság, az aljasság az emberekben, hogy egymást támadják és kegyetlenséggel egymásnak fájdalmat okozzanak? Nem tudjuk. De a kérdést jól kell föltenni, a miértnek ne az okhatározó, hanem a célhatározói értelmét vizsgáljuk. Miért? Mi lesz ebből? Mit lehet ebből kihozni?

Tud erre választ adni?

Erre meg kell találnunk a választ. Személyes válaszokat kell találni, nem általános válaszokat, és idővel aztán kialakul vagy megerősödik a történelmi válasz is, hogy miért volt ez, vagy mi lett belőle. De a remény, a feltámadás, az újrakezdés, az mindig személyes válasz minden ember számára. Amikor megéli azt, hogy elveszíti a férjét, a gyermekeit, a rokonait, apját, miért, miért? Erre nincs válasz. De hogy mi lesz ebből, mit hozok ki ebből, azt az Istennel meg lehet találni, és ez személyes válasz, ez a személyes Isten-kapcsolatnak az eredménye. De magára a háborúra nyilvánvalóan nincs magyarázat, annyira abszurd, annyira szemben áll az Isten akaratával, hogy ebbe nem szabad belerángatni a Jóistent.

Ezen a húsvéton vagy majd az ortodox húsvéton vállalnak-e önök, görögkatolikusok plusz szolgálatot, mondjuk, az ukrajnai menekültek megsegítéséért?

Elég jól szervezett a Magyarországra érkezett ukrán görögkatolikusoknak a lelkipásztori ellátása és ők egy héttel később ünnepelnek, ahogyan az ukrajnai görögkatolikusok is. Egyébként Sefcsuk nagyérsek nemrégen jelentette be, hogy ők is lassan áttérnek majd a Gergely-naptárra, aztán hogy a húsvét ünneplése valóban egyszerre lesz vagy nem, azt nem tudjuk. Most például Atanáz atya, a miskolci megyéspüspök, püspöktársam fog Budapestre jönni, a mi Tamás-vasárnapunkon, hogy az ukrán testvérekkel együtt imádkozzák majd át a föltámadást. Magyarországon ma öt ukrán atya van, egy családos ember és négy szerzetes, akik járják az országot. Ők a mi egyházunk részei, ilyen értelemben. Főként Budapesten sok ezer ukrán görögkatolikus él már sok-sok éve, nyilván most megszaporodott a számuk, és más városokban is, Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán leginkább, de Székesfehérváron, Veszprémben, Győrben, Tatabányán ez az öt atya látja el őket lelkipásztori szempontból, illetve mi magunk is rendelkezésre állunk. Vannak ukrán családok, akik például vendégmunkásként sok-sok éve itt élnek, beszélik is a magyar nyelvet, részei a mi magyar görögkatolikus egyházunknak.

Nemsokára Magyarországra látogat majd Ferenc pápa. Vajon a görögkatolikus közösséggel fog-e Őszentsége találkozni?

Erre én is nagyon kíváncsi vagyok. Kértük, és még nem kaptunk választ. Reménykedem. Még van remény. Ferenc pápa a szegényekkel a Rózsák terei Szent Erzsébet templomban fog találkozni, és én írtam egy levelet a pápának, hogy ha már ott van a Rózsák terén, akkor jöjjön át a mi templomunkba, ott van a tőszomszédságában a görögkatolikus templom. Ezt a kérelmet egyébként a püspöki kar elnökének és bíboros úrnak is megküldtem, várjuk a választ, van esély rá, örülnénk, ha csak egy rövid időre is eljönne hozzánk.

A hivatalos titulusai között mind a mai napig szerepel önnél, hogy szerzetes. Egyházvezetőként mit tudott megőrizni a szerzetesi lét lényegéből?

A szerzetes nagyon boldog ember, mert beteljesült élethivatása van. Ennek én a külső jegyeit, külső körülményeit szinte elveszítettem. Amit lehet, őrzök, azért járok szerzetesi ruhában, meg hetenként egyszer el szoktam menni a régi, most üresen álló szerzetesi monostoromba, vagy nyilván a zsolozsmát végzem, amennyire ez beilleszthető az elég sűrű teendőkkel tűzdelt életembe, napjaimba. De az igazi lényeg, az a belső derű, hogy az Istennek már egyszer odaadtam magam. Aztán Jézus mondja, hogy aki elhagyja apját-anyját, feleségét, gyermekeit, földjét, házát értem és az evangéliumért, száz annyit kap itt a Földön is. Na most ráadásul ezt a száz annyit én már bőségesen megkaptam, úgyhogy azt mondhatom, hogy a szerzetesi életben is nagyon boldog ember voltam. Amikor attól megfosztottak és el kellett jönni, akkor zokogtam és nagyon fájdalmas volt, nagyon nehéz volt, de ez a százannyi visszajött azért, úgyhogy most is boldog vagyok.

Amikor ön fiatal szerzetes volt, élete egyik fontos helyszínévé vált egy belgiumi kolostor, a chevetogne-i, mi volt az ottani közösségnek a legfőbb célja?

A célja az egység, az ökumené.

Kelet és Nyugat között?

Kelet és Nyugat között, illetve kiterjesztve aztán az anglikánokkal, protestánsokkal is, úgyhogy mi ott lettünk szerzetesek és belenőttünk ebbe a szemléletbe, hogy a monostorban élő monasztikus szerzetes az egységet nemcsak az Istennel való egységben éli meg, hanem a testvérekkel való egységben is, így aztán a monasztikus élet elválaszthatatlanná vált bennem, a gondolataimban az egyház egységétől.

Hogyan lehet ezt a közvetítő szerepet a mai megosztott Magyarországon megvalósítani? Lehet-e? Kell-e? Át lehet-e ezt vinni egy világi társadalomba?

Kell, lehet, nem lehetetlen. Látjuk ennek az ellenkező erőit is, hosszadalmas volna fölsorolni, hogy mi minden nehezíti. Azt tudom mondani, mint a keresztény tanúságtételnél, hogy csak akkor tudunk ezért bármit is tenni, ha belső világunkban éljük meg ennek az elhivatottságát. Abból fakad aztán minden tettünk. Én nem vagyok ökumenikus harcos, de a más felekezetű testvéreim is nagyon jól tudják rólam vagy érzik, hogy minden távolságtartás nélkül, testvérként tudok tekinteni és kapcsolatot létesíteni más felekezetűekkel, ortodoxokkal éppen úgy, mint, mondjuk, protestánsokkal. Arra szeretném rávezetni a görögkatolikus híveimet, papokat és híveket, hogy mi létünkben éljük meg a nyitottságot, hiszen a kettő között vagyunk. Ahogy elmondta ön is, földrajzilag is, egyházszervezetileg is és még lelkiségben is, úgyhogy ha a létünkben megéljük ezt a nyitottságot minden irányban, akkor ezzel tudjuk segíteni az egységet, amely felé szépen halad az egyház, Krisztus egyháza és az egyházak, még akkor is, hogyha nyilván nagyon súlyos nehézségek, gátak is adódnak újra és újra.

Végezetül pedig: van-e a húsvétnak valami különleges üzenete 2023 Magyarországán?

A remény, az újjászületés reménye. Persze minden évben, de most különösen, amikor reménytelennek tűnik a világ, atomháború árnyékában élünk, de a remény Krisztus. Krisztus föltámadt és ez valóság, úgyhogy a remény is valóság és nemcsak valami halványlila gőz, amit kivetítünk vagy amiről beszélünk. Ott él a sejtjeinkben. Az ember remélni akar, és ez a remény nem csal meg, mert Krisztus föltámadt.

