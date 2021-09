Magyar György: a pártok civakodását mi nem akarjuk elbírálni

Magyar György az Arénában

Pálinkás József végül leadta a miniszterelnök-jelölti ajánlásait?

Nem tudta leadni a kellő mennyiséget, pedig amikor mi kialakítottuk a szabályokat, azt gondoltuk, hogy húszezer érvényes ajánlás összegyűjtése országos szinten nem lehet nagy akadály. Úgy látszik, ők még túl frissek, a közvéleménybe nincsenek úgy beágyazva. Volt még egy fiatalember hetedik indulóként, aki már menet közben kiugrott, és azt mondta, hogy neki sem megy ez a gyűjtés. A többiek pedig, akik esélyesnek minősülnek, könnyedén megugrották ezt az akadályt.

Volt valami technika abban, hogy mennyit kell leadni, hogy ellenőrzötten érvényes szavazatmennyiség meglegyen?

Mi magunk is azt javasoltuk, hogy körülbelül 20 százalékkal tessenek többet leadni, mert előfordulhatnak hibák. Általában többet is adtak le, ha volt pár érvénytelen, akkor is a húszezret megütötte. Az Országos Választási Bizottság határozatot hoz minden elfogadott jelölt relációjában, ez nyilvános, és ott meglesz az, hogy ki pontosan hány ajánlólapot adott le, ezek közül hányat fogadtak el és hány volt olyan, amit vissza kellett utasítani. De jelenthetem, hogy az öt miniszterelnök-jelölt relációjában gond nélkül megtörtént a húszezer érvényes ajánlás.

Jellemző érvénytelenségi okokat találtak-e?

Nem. Nekünk tényleg nagyon fontos az, hogy sokan vegyenek részt és sok jelölt legyen, ezt nem akartuk ezt akadályozni, és miután visszaélésekkel nem találkoztunk, kifogás, panasz e tekintetben nem érkezett. Majd most megerősítjük egy kicsit a panaszok vizsgálati felületét, amikor a választás elindul szeptember 18-tól, akkor előfordulhat az, hogy a választók panaszkodni fognak, kifogásokat fognak előterjeszteni, és ezeket mi megpróbáljuk megint fair módon kezelni.

Eddig nem jöttek panaszok?

Volt pár átirat. A civilek oldaláról érkeztek olyan megkeresések, jelölőszervezetektől és induló emberektől is, hogy álljunk ki az érdekükben, merthogy a pártok az ő megítélésük szerint nem veszik őket egyenlő fajsúlyban figyelembe. Ez azért szereptévesztés, mert a Civil Választási Bizottság nem annyira a civilek érdekkörében lépett föl, hanem a civilek társadalmasítási feladatát hajtja végre. Az a legfontosabb, hogy ez az előválasztás a lehetőségekhez képest jelentős embermennyiséget mozgasson meg, aktivizáljon, tematizáljon és legitimáljon. A mi elsődleges célunk az előválasztás ethoszának és a hitelének a biztosítása.

Az volt a panaszok magja, hogy volt civilszervezet, amelyik azt érezte, hogy a megegyező ellenzéki pártok őket nem engedik be a megegyezés belső körébe?

Voltak ilyen tartalmú megjegyzések. Ezeket a döntéseket a pártok hozták, és mi azt szoktuk mondani, a felelősség is az övék. Ha nem tudják vagy akarják kellőképpen szélesíteni a választási kört, akkor ennek a következményeit náluk kell keresni. Mi e vonatkozásban nem tudunk rájuk hatni. Csak felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előválasztás gyönyörűsége éppen abban rejlik, hogy nem húzunk jelentős korlátokat.

Többes jelölést találtak-e nagy számban, amikor egy személy több jelöltre is leadta az ajánlását, ami, ha jól emlékszem, nem volt egyébként tilos?

Ezek az ajánlások egyértelműen akarnak hasonlítani a nagy választáshoz, és miután ott is megengedi a jogszabály, hogy valaki többet ajánljon, ez itt is így történt, és előfordul, hogy valaki több helyen jelölt, még a miniszterelnök-jelöltek is megtették ezt gesztusból, hogy egymás javára aláírtak. Ennek az az üzenetértéke, nem kell szerintem magyarról magyarra lefordítani, hogy elfogadják egymást.

Az összegyűjtött, de le nem adott aláírásokkal foglalkozik valamelyik előválasztási szervezet?

A leghatározott válaszom az, hogy nem. Mi körülbelül 21 ezerig számoltuk az irodákban a leadott szavazatokat a miniszterelnök-jelölteknél. Nekünk teljesen mindegy volt, hogy az illető hányat gyűjtött. Ezeket az ajánlóíveket mi nyomdakész állapotban bocsátottunk a jelölt jelöltek rendelkezésére, ezek azonosíthatók, tehát hamisíthatatlanok voltak. El tudom képzelni, hogy a számháború meg a politikai verseny okán az egyikőjük azt jelenti be, hogy hamarabb összegyűjtöttem, a másikójuk azt jelenti be, hogy nekem sokkal több volt a kelleténél, de nekünk ezt hivatalosan nem kell értékelnünk. Ennek nincs jelentősége. Hogy ki a szimpatikusabb, ki a népszerűbb és ki lesz az állampolgárok számára elfogadhatóbb esélyes, azt majd eldönti az előválasztás.

Ha nincs szigorú elszámolás ezekkel az előválasztási nyomtatványokkal, akkor ezt most a pártok saját hatáskörben őrizhetik? Ez mindig érzékeny kérdés szokott lenni.

Az ajánlóívek hátsó oldala tájékoztatta az összes aláírót, hogy mi a sorsa az ő adatainak. Mindenki közös felelőssége és mind a hat párt közös felelőssége az adatkezelés és az adatkezelési szabályok betartása. Mi, Civil Választási Bizottság kifejezetten a tisztességre és a jogi háttérre is odafigyelünk.

Hány választó adott jelölést? Magyarán: hány embert mozgatott meg az előválasztás?

2-3 százaléka az érintetteknek, de pontos számot egyrészt nem mondhatok, másrészt nem akarok mondani. Sok embert megmozgatott, és ha igaz, hogy valaki hatvanezret meg nyolcvanezret összegyűjtött miniszterelnökként, akkor ez majd jelentkezzen az eredményben. Sporthasonlattal élve, teljesen mindegy, hogy az edzésen valaki hány 11-est rúg be, ha a meccsen elrontja.

De a hatvanezret kétszer harmincezer emberrel is meg lehet csinálni, ha az a harmincezer ember minden helyen kétszer ír alá.

Ez igaz.

Így nehéz kiszámolni, hogy hány embert mozgatott meg.

Ezt nehéz, de én arra számítok, hogy az online szavazási lehetőség nagyon nagy lehetőség. Az ajánlást csak személyesen lehetett leadni, a saját kezével kellett hitelesíteni, az online szavazás álláspontom szerint fel fogja oldani ezeket a korlátokat. Bízom abban, hogy legalább ötszázaléknyian részt fognak venni az előválasztáson, ami az európai és a nemzetközi sztenderdnek megfelelő szám.

A választásra jogosult polgárok 5 százaléka az a szint, amire azt mondják, hogy ez rendben van?

Hogy ez sikeres, igen. Az négyszázezer résztvevő. És van még egy nóvum, hogy azok is szavazhatnak, akik majd tavasszal töltik be a 18. életévüket, következésképpen még szélesebb lesz a merítés.

Az egyéni képviselőjelölteknél él olyan szabály, hogy ott helyhez kötött a szavazópolgár?

Igen, ez nagyon fontos. A 106 egyéni választókörzet lakója, ha elmegy a sátorba vagy kimegy hozzá a mobilautó, akkor leadhatja a szavazatát, de az ottani bizottságnak fel kell hogy mutassa a lakcímkártyáját és a személyazonosságát azonosítani. Online módon ez úgy történik, hogy mindenki, aki akar élni ezzel, fölmutat egy arcképes igazolványt, a lakcímkártyáját, hogy abban a körzetben állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik. Ezt egy gép rögzíti, és az illető elveszti a személyiségét, lesz egy QR-kódja, innen kezdve a kód szavaz, egy helyről csak egy szavazatot fogad el a szerver, és nem lehet vele semmilyen formában visszaélni. Mi az adatokkal nem élünk vissza, és a választó is aláír egy olyan nyilatkozatot, hogy tudomásul veszi az ezzel kapcsolatos szabályokat.

Az nyilvános, hogy ezt a rendszert, amely a személyes adatot QR-kóddá alakítja, milyen szervezet, milyen platformon, milyen szoftveren üzemelteti?

Igen, a Civil Választási Bizottságnak van sok tagszervezete, az egyik az aHang. Ők lettek felkenve azzal a feladattal, hogy biztonságos szerverhátteret biztosítsanak és a különböző online felületeket megnyissák. Az elovalasztas2021.hu oldalon minden információ és tájékoztatás megkapható. Most kezdődik a tánc időszaka, minden egyéni jelölt megkapja az elfogadó nyilatkozatot, fölkerül a szavazólapra. Aki fölkerül a szavazólapra, arra lehet szavazni majd szeptember 18. és 26. között. Ezt online formában is megteheti, már kint vannak a tájékoztató ívek, föl lehet menni rá és mindenki könnyedén bejelentkezik, és gond nélkül ikszel az ottani jelöltekre vagy a miniszterelnök-jelöltekre. A miniszterelnök-jelölteknek lesz második forduló októberben, ha az első fordulóban az öt érvényesített jelölt közül nem fogja senki sem megszerezni az ötven százalék plusz 1-et, akkor második fordulót rendezünk a legjobb három eredményt elérőnek.

Mindenképpen a legjobb három eredményt elért kerül be a miniszterelnök-jelölti előválasztás második fordulójába?

Igen.

Mi történik, ha valaki a legjobb három eredményt elért jelölt közül időközben visszalép?

Akkor ketten maradnak, vagy egyedül marad valaki. Semmi nem történik. Az is érdekes lesz, hogy aki nem került be a második fordulóba, az hogyan fog tovább kampányolni. Ezzel szoros összefüggésben a két forduló között szintén jelentős kampányra kell számítani. Lesznek miniszterelnök-jelölti viták, mert az a célunk, hogy a választópolgár az előválasztás előtt ismerje már meg a jelöltet, akár személyes jelenléttel, akár online közvetítés által.

Mi történik akkor, ha a miniszterelnök-jelölti előválasztásban a három legjobb eredményt elért jelölt közül kettő lép vissza. Akkor a vonal alattiak közül kettő bejön?

Nem, aki bekerült a második fordulóban, az bent marad, aki kilép belőle, az kilép, nincs helyettesítés. Nincs vigaszág, ezt nem lehet játszani, mert akkor már visszaélésekre adhat lehetőséget és taktikázásra.

Ha a három legtöbb szavazatot kapott miniszterelnök-jelölt közül marad egy, akkor is lesz választás?

Ezt nem gondoltam még végig, a második fordulóban, ha egyetlenegy szereplő marad, én azt gondolom, hogy akkor is érdemes megcsinálni, már csak azért is, mert ez legitimál és nagy jelentősége van. Ha egymaga marad valaki a versenyben, az is örül annak, ha kap támogatást. Az egyéniek közül 11 helyen nincs kihívója az egyéni jelöltnek, ott is kell rá szavazni, és nem mindegy, hogy 200 vagy 20 ezer szavazatot kap.

De nem biztos, hogy valós eredményt kap egy tét nélküli választáson, mert mondhatja a szavazó azt, hogy én odaállok, megerősítem, de azt is, hogy minek, ha egyébként ő a jelölt, ő nyert. Tehát két teljesen széttartó következtetést lehet belőle levonni, és ez a jelölt életét nem fogja megkönnyíteni.

Elfogadom én ezt, de az is elmegy szavazni, mert ő is megy miniszterelnök-jelöltre szavazni. De hangsúlyozom, nem ez a lényeg és nem ez a jellemző.

Mi van, ha van a pártok között megállapodás, de a szavazatok nem ezt a sorrendet hozzák ki, és a megállapodott jelölt érdekében megszervezik a visszalépéseket úgy, hogy a végén csak egy jelölt maradjon. Ezt kizárja valamilyen szabály?

Ezt nehezen tudom elképzelni. A miniszterelnök-jelölteknél ezt teljesen kizárhatjuk. A miniszterelnök-jelöltek komolyan veszik ezt, a bőrüket, a politikai jövőjüket viszik a vásárra, tehát nem lehet agent provocateurként részt venni egy ilyen versenyben, és azt mondani, hogy én azért indultam el, hogy a másiknak legyek segítője vagy akadályozója. Mindenki komolyan veszi, itt ez komoly megmérettetés. Nem akarok szemtelenkedni, de a másik oldalon nincs ilyen, ott nem vetélkednek, ott kijelölik a jelölteket vagy a szervezetek jelölnek valakit bizalmi alapon. Nálunk megmérkőznek, és ez a demokratikus, ez a tisztességes, ez a fair.

Most kampányidőszak van, hogy az ajánlásokat leadták és megvannak a jelöltek?

Most kezdődik igazán. Kialakul a mezőny, szeptember 26-ig teljes felkészülés következik, kinyomtatják az íveket, a szükséges jegyzőkönyveket, háttereket, kivilágítják a sátrakat, kimennek az információk, hogy ki, hol, mikor, miért, hol található, és megy a kampány. Mi is szervezünk egyéni vitákat, és miniszterelnök-jelölti viták lesznek televíziókban, rádiókban is. Hiába jönnek egy oldalról a jelöltek, azért lesznek különbözőségek, ezek megjelennek habitusban, személyiségben, programban, gondolatiságban, ezt tudja meg a választó, mielőtt elmegy választani. Ennek az időszaka következik most el, ezt mi, magunk is nagyon támogatjuk, nagyon segítjük. Élni hívlak címmel kiadtunk egy gyönyörű szép himnikus anyagot, egy videoklipet, amely az előválasztásra hív és buzdít minket. Nemcsak előválasztásra, nagy választásra is, mert azt akarjuk, hogy az emberek vegyék észre, hogy nem lehet otthonról dirigálni, négyévenként bele kell szólni a sorsuk alakításába.

Az ellenzéki előválasztásnak mi a jogi alapja?

Nincs neki. Nem kell hozzá sem jogszabály, sem Alkotmánybíróság, sem parlament. Ezt mi nagyon fontosnak érezzük a demokrácia szempontjából. Nincs szabályozva, de úgy vélem, hogy nem is kell. A világon nagyon sokféle előválasztás képzelhető el, legtöbb, az úgynevezett zárt előválasztás, amikor csak párttagok vesznek részt rajta, hogy kiválasszák a legjobb jelöltet, a miénk egy nyílt változat, és senki nincs korlátozva. Az előválasztás, praktikusan nulladik forduló, arra a célra szolgál, hogy az ellenzéki oldalon kijegecesedjenek az álláspontok, ne forduljon elő az, hogy egymás ellen elindulnak, mert akkor a nevető harmadik fölényesen nyer. Plusz ennek a választójogi törvénynek van még egy vetülete, lejt a pálya, győzteskompenzáció van, ami azt jelenti, hogy 46-47 százaléknyi szavazattöbbséggel a parlamentben lehet szerezni kétharmados többséget. Én azt szoktam mondani, hogy a Fideszt a saját fegyverével kell legyőzni. Az előválasztás egy nulladik forduló, utána jöjjön az igazi. A választó is és a jelölt is tanulja meg, hogy ez egy komoly verseny, és mire eljön az idő 2022 tavaszán, már mindenki tudja, hogy milyen feltételrendszerrel és miért adja le a voksát.

Mi a biztosíték arra, hogy az előválasztáson résztvevő jelölt, majd amikor jön a nagy választás, akkor be fogja tartani az előválasztási szabályokat? Nem mondhatja azt, hogy jó, ott én nem nyertem, de azért elindulok?

Nyilvánvalóan a politikai megállapodások bírósági végrehajtását nem tudjuk elrendelni, ez már az úgynevezett gentlemen’s agreement világába tartozik és politikai kultúra kérdése. Aki most aláírta az értéknyilatkozatot, mert elindult az előválasztáson és a sok-sok nyilatkozatot, ami aláveteti őt arra nézve, hogy ezeket az értéknyilatkozatokat és a saját maga által vállalt kötelezettségeket betartja, mert ha nem, önmagát diszkvalifikálja.

Kikényszeríthető ezekben a megállapodásokban, illetve dokumentumokban vállalt kötelezettség egy jelölt részéről?

Jogi felületen biztos, hogy nem, de úgy igen, hogy az illető a közéletből kiírja magát. Aki most beállt ebbe a csapatba és vállalta az előválasztáson való részvételt, ha ezt megszegi, akkor politikailag végezte ki önmagát, és soha, de soha többet senki nem fogja őt komolyan venni.

Hogyan alakult a részvétel az előválasztás ajánlásgyűjtő szakaszában?

265 jelölt maradt állva egyéniben, és 11 helyen nincs verseny.

És a maradékban pedig két vagy akár több jelölt is van?

Ha jól emlékszem, 50 helyen van két és a többi helyen három vagy még annál is több. Ismerek olyan területeket, ahol öten indulnak. Ez a tisztességes. Az, hogy a pártok elkerülték időnként egymást, annak oka lehet az is, hogy az erőforrásaik korlátosak, másrészt pedig elfogadják a meglévő jelöltet arra nézve, hogy az az ő érdekeiket is fogja tudni képviselni.

Hogyan folytatódik most tovább? Ez már a kampányidőszak, és utána pedig jön maga az előválasztási aktus?

Pontosan. Szeptember 18-án kezdődik és 26-ig tart. Ezalatt az időszak alatt mindenki elmehet online vagy offline szavazni. Helyi jelöltre csak helyi lakos szavazhat. Miniszterelnök-jelöltre bárki bárhonnan, csak azonosítania kell magát, a számítástechnikai háttér rögzíti a szavazatait, összeszámoljuk őket, és az eredményhirdetést meg tudjuk ejteni egészen biztonságos, visszaellenőrzött módon. Ha nagyon szoros lenne az eredmény, akkor szükségszerűen újraszámolunk, és addig számolunk, ameddig valakinek eggyel több nem lesz.

Érvényességi küszöb bárhol van-e a rendszerben? Vagy ha valakire egy szavazat jön és azzal nyer, akkor ő nyert?

Eggyel többet kell kapnia, mint a többinek, akkor ő lesz a győztes. Vannak más módszerek, és én nem zárom ki, hogy ez változni fog. Most a hat párt konszenzusa úgy szólt, hogy egy forduló lesz az egyénieknek, és aki eggyel többet kap, az megnyeri. Ez egy tanulási folyamat, feltételezem azt, hogy a tapasztalatokat le fogjuk tudni szűrni még ebben az esztendőben és a nagy választásokra már tisztán fogunk menni, és ha mégis van mód és lehetőség máskor is előválasztást szervezni, akkor az így szerzett tapasztalatainkat szeretnénk felhasználni.

Hogy fognak kinézni a szavazólapok? Egy lap lesz a miniszterelnök-jelöltek nevével, a másikon a helyi képviselők versenyének állása?

Igen, kettő lesz. Különböző színű lesz, nem lehet összekeverni. Ez a megszámlálásnál is fontos, meg a szavazatok leadásánál is fontos. Mi azt akarjuk, hogy egy kalap alatt mind a két szavazatot leadják az emberek, dobják be az urnába és a Számoljunk Együtt tagszervezetünk pedig összes aktivistájával ezt fogja összesíteni, egy-egy urnát kinyitnak és megszámolják teljeskörű fegyelemmel és figyelemmel és a jogszerűség betartásával. A bizottsági tagok és az ellenőrök ezt figyelik, a jelölőszervezetek is küldenek delegáltakat ugyanúgy, mint a nagy választáson.

Mikorra lesz kész az a paksaméta, amit nyilván idő lesz majd szétküldeni az ország olyan területeire, ahol lesz fizikai szavazás?

Szeptember 10-től a nyomdai munka megkezdődik, és utána logisztikai feladatként el kell juttatni. Eljuttatunk mindent eddig is. A másik tagszervezetünk, a Nyomtass te is! mind a 106 egyéni választókerületben saját lapot szerkeszt, eljuttatja az emberekhez azokat az információkat, amelyek a szavazáshoz kellenek, sátorhelyeket, sátrak nyitva tartását, elérhetőségét térkép segítségével és az online szavazás technológiáját. Mindenki megkapja azt a szükséges információt, ami a szavazatának leadásához fontos lehet.

Látják már, hogy hol lehet fizikai, tehát sátras előválasztási szavazási fordulót tartani, hol nem?

Igen, kijelölték ezeket a helyeket minden választási körzetben, a helyi bizottságok és a helyi irodák meghatározták.

Online szavazásra hol érdemes sort keríteni?

Ebben is nyújtunk segítséget, és az előregisztráció is nagy segítség, mert akkor az illető már csak gombot nyom és szavazhat is, amikor megnyílik a szavazási időszak.

Hogyan számolják, az első előválasztási forduló eredménye az urna- meg szerverzárástól számítva mikor lesz meg?

Szeptember 27-én kezdődik meg a szavazatszámlálás, aznap délutánra, estére eredmény is lehet, de ennek még hivatalos formát kell adni, a bizottságnak el kell fogadnia és határozatot kell hoznia. Én azt képzelem, hogy előzetes adatok lesznek már 27-én, és 28-án délelőtt 10 órakor egy sajtótájékoztató keretében lehet hivatalos eredményt hirdetni.

Második forduló egyéni választókerületi versenyben lesz? Vagy ott az nyer, aki a legtöbbet kapja?

Így van. Aki nyerte, hadd vigye!

Jogorvoslatokat ugyanilyen rövid határidővel kell benyújtani?

Igen, ez is nagyon hasonlít a nagy választásra. A Civil Választási Bizottságnál van egy jogászcsoport, azzal foglalkozunk, hogy a kifogásokat, vitákat eldöntsük, elbíráljuk, első fok, másodfok, jogorvoslat. A TASZ adja a szakmai hátteret, bárkinek kifogása vagy megkérdeznivalója van, tudunk információkat adni, mindenki ismerni fogja azt a telefonszámot és azt az email-címet, ahol be tudja nyújtani a kifogásait, panaszait és elképzeléseit. A Civil Választási Bizottságnak van erre rendszeresített különálló telefonszámunk és email-címünk: civilvalasztasibizottság2021@gmail.com.

A Civil Választási Bizottság fogja meghozni a döntést, vagy előkészíti és az Országos Előválasztási Bizottság a pártdelegáltakkal hozza meg a döntést?

Is, is. Vannak olyan kifogások, amelyek nem feltétlenül jogi természetűek, például az, hogy csúnyán nézett rám az egyik bizottsági tag, ezeket könnyebb lekezelni, és aminek érdemi döntéshozatala van, ott megtartjuk a jogorvoslati formulát, amiben tudunk egységes álláspontot elfoglalni. Megkaptuk ezt a hatáskört, és jogvita esetén felterjesztjük.

Az etikai típusú ügyek szintén a Civil Választási Bizottságnál kezdik a pályafutásukat?

Hasonló módon, de hangsúlyozom, hogy a pártok civakodását mi nem akarjuk elbírálni. A Civil Választási Bizottság fő funkciója nem a pártok kiszolgálása, hanem az emberek, a választók érdekében történő biztonságos kontroll és biztonságos lebonyolítási feltételrendszer.

Ilyen ügyek akkor, mint a Hadházy–Tóth lófejes ügy, a veszprémi vétó ügye, ezek nem mennek át a Civil Választási Bizottságon?

Nem, nem mennek át. A politikusok jelölésével, jelölőszervezeteik koncepciójával, jogvitáikkal nem a civilek foglalkoznak. Nagyon fontosak a jelöltek, nagyon fontosak a jelölőszervezetek, de sokkal fontosabb az előválasztás demokratikus tisztessége.

A kampányidőszak vitáinak mi lesz a rendszere?

Az egyéniek is érdeklődésre tartanak számot, nagyon sokan jelentkeztek már, akik részt vesznek ezeken az általunk moderált és lebonyolított előválasztási vitákon. Én is részt vettem már egyen, nagyon érdekes volt, és azt gondolom, hogy ez fölkelti az érdeklődést, mert lehet közvetíteni, vissza lehet játszani, a helyi emberek elmennek, nemcsak a polgármesterek, nemcsak a párt képviselői. Ami pedig a miniszterelnök-jelöltek vetélkedését illeti, itt is vannak etikai szabályok, minden miniszterelnök-jelölt kijelölt egy delegáltat, egy hattagú bizottság megszervezi a médiában való részvétel szabályait, lehetőségeit, időkorlátait, levezethetőségét, moderációját, kérdésfeltevés módját. Ebben mi is csak nézőként leszünk ott. Ezeket a vitákat nagyon fontosnak tartom éppen azért, hogy a választó, mire odajut, ismerje meg a lehetőségeit.

