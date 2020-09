Solymár Károly Balázs a mesterséges intelligencia stratégiáról, az adatbrókerekről és egymillió újfajta munkahelyről

Solymár Károly Balázs az Arénában

Van már Magyarországnak mesterséges intelligencia stratégiája. Mi az a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia esetében az emberi intelligenciának egyes részképességeit, a felismerést, az értelmezést, a döntéshozatalt próbáljuk meg szoftver, illetve gépek segítségével megvalósítani. Az emberi intelligenciát teljes egészében nem képes átvenni egy gép vagy szoftverek összessége, és ez még nagyon sokáig így is marad. De egyes, tipikusan emberi dolgokra képesek a gépek. Ilyen például, hogy, hogy felismerjük a tárgyakat, arcokat, megértjük a nekünk feltett kérdéseket, és adekvát módon tudunk ezekre válaszolni. Nagyon fontos, hogy mindez nem a gépek öncélú tevékenysége, hiszen ezzel kényelmesebbé tehetik az életünket, hatékonyabbá a munkánkat, terheket vehetnek le a vállunkról, vagy akár segíthetnek minket a betegségek diagnosztizálásában.

Ha kimondottan részképességekről van szó, akkor ma még teoretikusan sem vetődik fel, hogy ezek a gépek összeállnak, és minőségi ugrást végrehajtva, a természetes emberi intelligenciához hasonló teljesítményre lesznek képesek?

Teoretikusan, és ha tényleg a távoli jövőben tekintünk, akkor ez valóban lehetséges. Célként nem feltétlenül kell ezt megfogalmazni, és nincs is rá szükség. Inkább arra kell törekedni, hogy támogassanak minket a gépek, de a primitív automatizáláson túllépve, képesek legyenek valamilyen szintű emberi intelligenciára. Azok pedig már inkább filozófiai kérdések, hogy mit tesz hozzá az emberi létezéshez a tudat, az érzelem, és hogy lehet-e ezeket egyáltalán művileg reprodukálni. Ezek egyelőre a távoli jövőbe vezető nagyon érdekes kérdések. És persze különösen fontos az ellenőrizhetőség, hogy mindig tudjuk, mi történik a gép belsejében, miért hozott meg egy adott döntést. Mi nem a teljes körű intelligencia leképezését szeretnénk megvalósítani.

Ha gépekről van szó, akkor beszélni kell az infrastruktúráról is. A mesterséges intelligenciához szükséges rendszerek rendelkezésünkre állnak?

Ha modernizálni akarunk egy-egy ágazatot, akkor annak természetesen infrastrukturális, hardverfeltételei is vannak. Szükség lehet például szenzorokra, mert valamilyen módon adatokat kell gyűjteni. Ezek a szenzorok rögzíthetik például hőmérsékletet, a nedvességet, a páratartalmat, vagy éppen a fény mennyiségét. Számtalan változatuk van, de valamilyen módon adatgyűjtést végeznek. Az összegyűlt adatokat egy hálózat segítségével el kell juttatni a központi feldolgozóhoz, az agyhoz, amely értékeli, elemzi az összegyűlt információkat, és következtetéseket von le belőlük. Ezt követően pedig megtörténik a reakció, tehát attól függően, hogy az adatok mit mutatnak, visszafele is elindul egy vezérlési folyamat, mondjuk működésbe hozhatunk egy öntözőrendszert, vagy átválthatjuk a jelzőlámpa színét. Mindennek valóban vannak infrastrukturális feltételei. Ezeknek az ára egyre csökken, ma már szinte fillérekből össze lehet építeni egyszerű rendszereket. Ennél sokkal inkább izgalmasak a központi algoritmusok, hogy azok mennyire fejlettek, mennyire tudják leképezni az emberi intelligencia egy-egy részterületét. És persze mindehhez szükséges még a szuper-számítástechnika. Olyan óriási számítási kapacitású számítógépekre gondolok, melyek sok ezerszeresen haladják meg a háztartásokban megtalálható gépek teljesítményét. Magyarország jelenleg ezen a területen nem áll túl jól. Döntés született arról, hogy két éven belül megtízszerezzük a jelenleg rendelkezésünkre álló szuperszámítógép-kapacitást, és a későbbiekben is olyan fejlesztési ütemet tartunk, hogy mindenkor a világ 500 legfejlettebb szuperszámítógép-felhasználója között legyünk.

Egyértelmű-e az, hogy ki tulajdonolja az adatot? Például azt a hőmérsékleti adatot, ami az én földemen délelőtt 11 órakor keletkezik. Kié ez?

Ez az egyik legfontosabb kérdés, az adatvagyonnal való gazdálkodás. Egyelőre számos, ezzel kapcsolatos kérdés nincs megfelelően rendezve. A szabályozás jelenleg az adatvédelmi kérdésekre koncentrál, de kevéssé veszi figyelembe, hogy az adat értékesíthető, hasznosítható vagyoni elemként is értelmezhető. Ezért a stratégiánk legfontosabb célja, hogy beindítsa az adatgazdaságot. Szükség van az adat fogalmának, a hozzá kapcsolódó tulajdon- és kereskedelmi jogok törvényi szabályozására. És persze szabályozni kell azt is, hogyan részesülhetünk az adatok hasznaiból. A szabályozás mellett egy úgynevezett adatvagyon-ügynökséget is létrehozunk. Már működik egy olyan szervezet, amelynek az a feladata, hogy megszervezze a köz- vagy magánadatok értékesítésének és hasznosításának a kereteit, egyfajta brókeri funkciót töltsön be. A Debrecenben létrejövő egységének másik nagyon fontos feladata pedig az, hogy a rendelkezésre álló, óriási adatbázisok elemzésével segítse a közpolitikai döntéseket.

Ezt úgy kell elképzelni, hogy a felhasználó és a Facebook vagy a Google közé belép egy adatbróker, aki kezeli az én hozzájárulásomat? Jelenleg az történik, hogy a Google naplózza, hogy merre böngészek az interneten. Néha kérdéseket tesz föl nekem arról, hogy tetszett-e nekem az adott webhely, és így lényegében mindent tud rólam.

Pontosan arról van szó, hogy ezek a platformok sokkal többet tudnak a webhasználati szokásainkról, mint saját magunk. Szeretnénk egy erősebb kontrollmechanizmust felépíteni a globális szereplők és az egyének közé, ezzel is védve a felhasználókat. Ebben, rövid távon, nemzeti keretek között is sikeresek lehetünk, de európai szintű szabályozás nélkül ez kevés lesz. Már javában zajlik az uniós szabályozás kidolgozása, nekünk pedig részt kell vennünk ebben, mert csak így tudunk eredményesen fellépni a globális szolgáltatókkal szemben. Ideje tudatosítani magunkban, hogy az adat óriási érték, amiből a tulajdonosnak haszna származhat. Jelenleg a nagy szolgáltatók ellenőrizetlenül használják az adatainkat, méghozzá olyan léptékben, ami már szuverenitási kérdés. Fontos, hogy meg tudjuk védeni magunkat.

Érdemes volna európai szinten egy átfogó platformrendszert felépíteni? Nemzeti szinten, például Oroszországban már működik ilyen.

Már zajlik európai szintű platform kidolgozása. Mi azért igyekszünk egy-egy lépéssel az összeurópai munkák előtt járni, hogy példát mutassunk. Gyakran előfordul, hogy csak kullogunk az események után. Ezen változtatni kell, létre kell hoznunk egy jól működő modellt, és, az uniós együttműködés keretében el kell fogadtatnunk.

Ez egy többoldalas cikk. Lapozzon!

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor