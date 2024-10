Nem robbant le a B vitamin piaca

A C-vitamin mellett a B-vitaminok is vízben oldódó vitaminok, az idegrendszer, a bőr, a vérképző rendszer egészséges működésében van szerepük, antioxidáns hatással bírnak. Ismerünk B1, B2, B3, 6, 7, 9, 12 vitaminokat, amik a szervezet alapműködésében vesznek részt – mondta Csakurdáné Harmathy Zsuzsanna az InfoRádióban.

Hozzátette: táplálékkiegészítőkben is megtalálhatók ezek a vitaminok, de az élelmiszerekkel természetes forrásból is hozzájutunk. Például a húsokban, hüvelyesekben, teljes kiőrlésű gabonákban, gyümölcsökben is van B-vitamin, ezek „jó B-vitamin források”. A B-vitamin-hiányos állapotot viszont elsősorban az egészséges táplálkozással kell megelőzni, és csak másodsorban táplálékkiegészítők vagy gyógyszerek szedésével – hangsúlyozta a főosztályvezető.

A korábban bekövetkezett németországi robbanás okozhatott volna hiányt, és azóta folyamatosan nyomon követik az ellátást a forgalomba hozatali engedélyre jogosult nagykereskedőknél, de megnyugtató a helyzet, Magyarországon pillanatnyilag nem tapasztalnak a nagykereskedők szállítási problémát, még készletcsökkenés sem tapasztalható – jelezte Csakurdáné Harmathy Zsuzsanna.

