Adószakértő: így úszható meg a magyar-amerikai kettős adóztatás

A Niveus Consulting Group együttműködő jogi partnere szerint azzal, hogy az egyezmény hatályát vesztette, hiába kap valaki az Egyesült Államokban végzett munka után amerikai cégtől fizetést, azután adott esetben Magyarországon is adót kell, hogy fizessen.

A munkabér az a típusú bevétel, ami még ezek mellett is egész jól van szabályozva - mondta Fischer Ádám az InfoRádióban. Az Amerikában keresett munkabér után értelemszerűen ott fog a munkavállaló adózni, és Magyarországon is adóköteles, viszont be lehet számítani az Egyesült Államokban befizetett adót. Hozzátette,

ez rendszerint azt eredményezi, hogy itthon már nem kell adót fizetni, mivel a 15 százalék szja jóval alacsonyabb, mint az USA-beli.

Fischer Ádám arról is beszélt az InfoRádiónak, hogy mi történik az osztalékkal és a kamattal. Kamat esetén egyértelműen Magyarországon is adózni kell, mivel itt is adóilletősége van, és ennek már itthon is van szja-vonzata. Az osztalék viszont egy kicsit más, tekintve, hogy abból így is, úgy is vonnak le odakint adót, amit általában be lehet számítani itthon, azaz sok esetben ugyanaz az eredmény, mint a munkabér esetén.

Aki tőzsdézik, és árfolyamnyereséget ér el, az esik tipikusan a kettős adóztatás alá, hiszen az így szerzett jövedelmét nagy eséllyel a lakóhelye alapján az Egyesült Államokban és állampolgárság alapján Magyarországon is meg fogják adóztatni.

Az igazi megoldás egy új egyezmény lenne a két ország között - mondta a szakértő, hozzátéve, hogy

ez ellen a kettős állampolgárok tudnak esetleg tenni.

Ugyanis úgy szól a magyar szja-törvény illetőségi szabálya, hogy magyar adóilletőségű a magyar állampolgár, kivéve az, aki kettős állampolgár, de nincs magyarországi lakcíme. Vagyis aki lemondott magyar lakcíméről, az ez alól mentesülhet. De aki vízummal vagy zöldkártyával dolgozik az Egyesült Államokban, annak erre nincs lehetősége - tette hozzá Fischer Ádám.