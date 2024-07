Koji László: a magyar elnökség javaslatokat kapott az uniós lakhatási válság megoldására is

Javaslatokat tett az ÉVOSZ Orbán Viktornak, az Európai Unió soros elnökének számos, az építőipart érintő fajsúlyos témában. Egyeztettek az Európai Építőipari Főszövetséggel, amelynek az ÉVOSZ tagja, és az unión belül minden nemzetállam építőipari szövetsége képviseli ezeket – mondta el az InfoRádióban Koji László.

Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke kezdésként leszögezte:

jelenleg az Európai Unióban megfizethető lakhatás nincs, és Brüsszelnek lakásgazdálkodási programja sincs.

Ezt az ágazat képviselői szerint át kellene gondolni, mert az összes építőipari tevékenység 35 százaléka lakásügy. Van elegendő építőanyag, elegendő építőipari kivitelezői kapacitás, mérnöki tudás az unión belül ennek megoldására.

Hasonlóan fejlesztendő területként említette a vízügy kérdését. "Hol sok a víz, hol kevés a víz most már az Európai Unióban is, és a vízügyi rendszerek kialakítására, működtetésére jelenleg nincs az uniónak koncepciója. Az építőipar képes ezeket a vízügyi beruházással együtt járó feladatokat is elvégezni" – mutatott rá a szakember.

Nagyon fontosnak értékelte a közbeszerzések ügyét, ahol el akarják érni, hogy ne csak az ár alapján döntsenek az Európai Unióban, ahogy Magyarországon sem. Ha csak az ár számít, akkor unión kívülről jövő ajánlatok előzni tudják a kontinens vállalkozóiét, de akkor nem lehet környezetvédelemmel, energiamegtakarítással, karbonlábnyommal, fenntarthatósággal foglalkozni Koji László szerint.

Mindemellett az elöregedő európai infrastruktúra felújítására egy komplex program szükségességét hangsúlyozzák. Ezt ráadásul oly módon kell majd megvalósítani, hogy akár Ukrajnát is be lehessen kapcsolni az infrastruktúrafejlesztésbe.

"Jelen pillanatban politikusi szinten vannak megfogalmazva erre a hétéves pénzügyi uniós időszakra a programok. A beruházással, fenntarthatósággal, felújításokkal együtt járó programokat szeretnénk kellő mélységben látni, és ennek a kidolgozásához az építőipar ott van, adja a szakmai tudását, és ezt jelezzük a soros elnök, Orbán Viktor miniszterelnök felé is" – mondta Koji László.

A lakhatási válságról kifejtette: az egész unióra jellemző, hogy nincs elegendő lakás. Úgy látják, a felújítást és az új építést egyenrangúnak kellene tekinteni, de egyáltalán nem látnak a lakáskrízis megoldására uniós programot. Pedig az iparág szerint az Európai Unióban székhellyel bíró építési vállalkozásoknak van elegendő építőanyaga és kivitelezői kapacitása is, hogy ezen a területen munkát kapjon az építőipar. Erre azért is szükség lenne, mert uniós szinten nemcsak Magyarországon csökken az építőipar teljesítőképessége, és egy ponton túl ez foglalkoztatás kérdéseket is fel fog vetni – hangsúlyozta az ÉVOSZ elnöke.