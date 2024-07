Érdemes ellenőrizni, hogy megkapta-e a rezsicsökkentett gázmennyiséget

Augusztus 1-jétől július 31-ig 63 645 megajoule (MJ) kedvezményes árú gáz jár a lakossági fogyasztóknak. Ez jellemzően 1800 köbméter, de területenként változó. A fogyasztók nehezen tudják nyomon követni, hogy megkapták-e valóban a kedvezményes mennyiséget, de Ribárszki Anna, a legnagyobb, gázszámlákkal foglalkozó Facebook-csoport alapítója az Infostartnak azt mondta, ellenőrizhető, nem is bonyolult, csak időigényes.

"Elő kell venni az összes számlát a 2023. augusztusitól kezdve, és összeadni minden olyan MJ-t, ami az I. árkategóriás sorban szerepel. Ha több ilyen sor van egy számlán, akkor mindegyiket. Ha van köztük mínusz előjelű is, akkor azt termesztésen le kell vonni az összegből" – magyarázta.

fotó: Infostart

Aki csak fűtésre használja a gázt, és többet használt a kedvezményes menyiségnél, akkor a sorokat összeadva egy év alatt pontosan 63 645 megajoule-nak kell lennie már most az összegnek, aki ennél kevesebb gázt fogyasztott, ott a tényleges fogyasztás mennyisége jön ki. Aki vegyes rendszerben fogyaszt – nemcsak fűtésre, hanem meleg víz előállítására vagy főzésre is használja a gázt –, nála július 31-re fog kijönni a kedvezményes 63 645 megajoule.

Mínuszos számlák jöttek

Az is fontos, ha valaki teljes, 2023. augusztus 31-től 2024. július 31-ig terjedő időszakban kevesebbet használt, mint a kedvezményes 1800 köbméter körüli fogyasztás, de ebben az időszakban valamikor fizetett piaci árat is, akkor a későbbi számlákon ugyanannyi piaci árnak meg kellett jelennie negatív előjellel is, de lehet, hogy nem egyszerre, hanem több hónap alatt. Tapasztalatunk szerint akár 80-90 ezer forint is visszajár (hivatalosan "visszaárazzák"), ha éves szinten 1800 köbméter körül fogyasztottunk.

Miért fizetünk többet?

Ahogy azt korábban megírtuk, mivel zárul a kedvezményes év, ezért augusztusban akár 15-20 ezer forinttal is többet fizethetünk azonos fogyasztás mellett, mint júliusban.

Ennek az az oka, hogy újraszámolják a kedvezményt, és augusztusra, meleg esetén szeptemberre is, csak 17-18 köbméter kedvezményes (köbméterenként 103 forint) gáz jár majd, és egy olyan családi háznál, amelynél gázzal főznek, és a meleg vizet is gázkazán biztosítja, ott fűtés nélkül is elfogy 30-50 köbméter gáz havonta.

Éppen ezért célszerű nem visszakérni a túlfizetést, hanem eltenni az augusztusi és szeptemberi számlákra. A szakértő annyit tett még hozzá, hogy ezt a számlázási megoldást azért alkalmazza az MVM, mert nem tudja előre megjósolni, hogy mennyire lesz hideg a télen, de utólag mindig korrigálja az adott hónapra járó kedvezményes gázmennyiséget és ehhez igazítja a számlákat is.