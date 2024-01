Idén akár történelmi csúcsot is dönthet az arany ára a szakértő szerint

A tavalyi év volt 2022 után a második legjobb a nemesfémpiacokon – mondta az InfoRádióban az Aranypiac ügyvezető igazgatója. Schmidt Kálmán a prognózisokat látva úgy véli, hogy a trend folytatódik, az arany unciánkénti ára 2024-ben a 2300 dollárt is elérheti.

"A 2023 januárjában jegyzett 1800-as szintről év végén már az unciánkénti 2100 dollárt is elérte az arany világpiaci ára, az év egészét nézve ugyanakkor erős hullámzás volt tapasztalható a nemesfémpiacokon" – mondta az InfoRádióban az Aranypiac Kft. ügyvezető igazgatója.

A mélypontok akkor jöttek, amikor romlott a hangulat az amerikai jegybank várható kamatemelései miatt, az emelkedő szakaszok pedig mindig valamilyen válsággal voltak összefüggésbe hozhatók:

az év első felében az Egyesült Államokból kiinduló bankválsággal és a Credit Swiss bankház csődjével, a második félévben pedig a geopolitikai válsággócok, például az izraeli–palesztin konfliktus, adtak lendületet az arany árfolyamának

– magyarázta az ügyvezető.

Schmidt Kálmán szerint a kilengések az ezüst árfolyamában még jelentősebbek, de még ezzel együtt is kijelenthető, hogy a 2023-as év volt a 2022-es utáni második legerősebb. Az Aranypiac Kft. ügyvezető igazgatója a prognózisok alapján a tendencia folytatására számít 2024-ben is, a technikai ellenállást áttörve az arany világpiaci ára idén az unciánkénti 2300 dollárt is elérheti.

A szakember úgy véli, egyre gyengül az ellenállás, át fog szakadni a gát, számít rá, hogy ez 2024-ben be is fog következni. Hozzátette, nem csak ő vélekedik így, hiszen a nagy befektetési bankok prognózisai is 2100 dollár feletti átlagárakat mutatnak idénre – akár történelmi csúcsot is dönthet.

Schmidt Kálmán hozzátette, Magyarországon a befektetők többsége az érmékkel szemben a rudakat részesíti előnyben, ezek gyártási költsége ugyanis alacsonyabb. 2023-ban ugyanakkor nagy volt a kereslet az MNB által kiadott emlékérmékre is. Az összesített adatok szerint tavaly közel 180 ezer érmét adott el a Magyar Nemzeti Bank.