LIGA Szakszervezetek elnöke: milliók életére lesz hatással a legalacsonyabb bérek emelése

Közvetlenül valamivel több mint egymillió munkavállalót érint a nemrég született bérmegállapodás, amelynek értelmében idén december elsejétől a minimálbér bruttó 266 ezer, a garantált bérminimum pedig bruttó 326 ezer forintra emelkedik. Ma Magyarországon körülbelül 200 ezren kapnak minimálbért, 850 ezren pedig garantált bérminimumot. A legkisebb keresetek emelése azonban valamennyi munkavállaló bérére és más szociális alapú kifizetésekre is hatással van.

A munkavállalók teljes köre érintett közvetlen vagy közvetett módon, mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum emelésében - mondta Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke az InfoRádiónak. Úgy véli, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése a gazdaság egészét érinti.

Egyfelől a munkavállalók vonatkozásában komoly bérfelhajtó hatása van, a munkáltatóknak pedig kezelniük kell az esetlegesen beálló bértorlódásokat.

Sok esetben a bértáblák induló értékeit is a kötelező legkisebb munkabérekhez határozzák meg, eszerint alakítják ki. Ha ez az érték emelkedik, az a bérsávokra is hatással van. A szakszervezet elnöke emlékeztetett arra is, hogy a minimálbér értékéhez kötött juttatások, mint a gyed vagy a táppénz maximum összege, illetve a kereseti korlát mértéke is 1,5-2 millió állampolgárt is érinthet.

Alapvető céljuk volt, hogy 2024-ben növelni tudják a bérek reálértékét - jelentette ki a szakszervezeti elnök.

A várható legmagasabb mértékű infláció 6 százalék körül alakulhat jövőre, így mindkét kötelező bérelem vonatkozásában reálbérnövekedés történhet. Hozzátette, nyilvánvalóan a többi bér kapcsán is a reálértékek növelésére törekszenek, ezért a bérmegállapodásban egy bérajánlást is megfogalmaztak a foglalkoztatók részére.

Hangsúlyozta: a megállapodás nemcsak a kötelező bérelemekről és a bérajánlásról szól, hanem garanciákat ad arra, hogy a két előbbire vonatkozó bérrendszer hosszú távú kialakítására és a bérek további reálértékének növelésére egy középtávú koncepciót dolgoznak ki a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának keretei között a munkaadói és munkavállalói szervezetek. Ezzel megteremtik a lehetőségét és az apjait annak, hogy ágazati szinten is tarifamegállapodásokat, kollektív megállapodásokat hozzanak létre a felek, ezzel is egyébként értékelve azt a képzett munkavállalók munkáját.