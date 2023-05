Elemzők: egyetlen dolog tarthatja vissza az MNB-t a kamatcsökkentéstől

Hosszú idő után kerülhet ismét terítékre a kamatcsökkentés. A Magyar Nemzeti Bank már április végén jelezte, hogy a következő üléseken fontolóra veszik ezt, és így az elemzők is arra számítanak, hogy csökkenhet a 18 százalékos irányadó kamat (ez most az egyhetes betéti kamat és nem az alapkamat).

Az egyetlen dolog, ami visszatarthatja a jegybankot, az a forint múlt heti gyengülése - kérdés, hogy ez mennyire ijeszti meg, teszi óvatossá az MNB-t - mutatott rá az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője.

A szakértők alapvetően azt gondolják, hogy a kockázati környezet javult, azok a mutatók, amiket a jegybank kiemelten figyel - mint például a folyó fizetési mérleg vagy a külkereskedelmi mérleg egyenlege -, érezhetően tovább javultak az elmúlt egy hónapban, tehát

valójában minden adott lenne ahhoz, hogy elkezdjék csökkenteni a kamatot.

A kamatvágás mértékével kapcsolatban Beke Károly felidézte: egy hónappal ezelőtt Virág Barnabás MNB-alelnök reálisnak nevezte, hogy őszre összeérjen a jelenlegi 18 százalékos irányadó kamat és a 13 százalékos alapkamat.

"Ha minden hónapra újabb csökkentéssel számolunk, akkor ez 75 vagy 100 bázispontos lépésközt jelenthetne. Kérdés, hogy egyenletes lesz-e a kamatcsökkentés üteme, azaz már most is egy 75 vagy 100 bázispontos lépéssel kezdődik meg, vagy esetleg éppen a forint gyengülése miatt egy picit óvatosabbak lesznek, és csak egy kisebb, akár 50 bázispontos lépést vállalnak. Az elemzői konszenzus egyébként most ez utóbbit valószínűsíti."

A kamatdöntés forintra gyakorolt hatását nehéz megjósolni. Beke Károly szerint kettős hatása lesz a lépésnek:

a kamat csökkenése rontja a forint pozícióját, csökken a forint kamatelőnye, ami elméletileg a forint gyengülése irányába hatna, ugyanakkor

még mindig lényegesen magasabb lesz a magyar irányadó kamat, mint a régió országaiban, és ez akár azt is jelentheti, hogy a befektetők egy része még egyfajta utolsó lehetőségként forintot vásárol és megpróbálja ameddig csak lehet, kiaknázni ezt a magas kamattartalmat, ami pedig a forintot erősíthetné.

Mindezzel együtt az elemző nem gondolja, hogy a múlt héten látott 370 alatti árfolyamokhoz visszatérne a forint, inkább a mérsékelt gyengülés tűnik valószínűnek.

Év végi kilátások

Az eddigi jegybanki jelzések alapján szeptember-októberre érheti el az irányadó kamat a 13 százalékot és összeolvadhat az alapkamattal. Utána az inflációs kilátások fogják eldönteni azt, hogy lesz-e lehetőség még az év utolsó napjaiban további csökkentésre.

Az elemzői konszenzus Beke Károly elmondása szerint most azt várja, hogy

11,5 százalék lesz az év végére

az alapkamat és egyben az irányadó kamat is, vagyis az év utolsó hónapjaiban még egy 150 bázispontos csökkentésre lesz lehetősége a jegybanknak.

Amennyiben az inflációs kilátások kedvezően alakulnak, és majd teljesülni látszik a kormány és a jegybank által is áhított egyszemélyű infláció, akkor ez valóban egy reális forgatókönyv a Portfolio elemzője szerint.

Nyitókép: KanawatTH/Getty Images