Trippon Mariann: a belső motorok idén lefulladnak, de a recesszió elkerülhető

2022 utolsó negyedévében már technikai recesszióba süllyedt a magyar gazdaság, és valószínűleg az első negyedévben még tovább mélyült ez a recesszió. Az első negyedéves GDP-adatokat a május 15-i héten publikálja a KSH, de negyedéves alapon akár 1 százalékos is lehetett a GDP visszaesése. Ez a nagyon gyenge növekedési periódus az első félév egészét jellemezheti, és majd a második félévben számítunk egy lassú, fokozatos kilábalásra – mondta az InfoRádióban a CIB Bank vezető elemzője.

Trippon Mariann szerint az év egészében – amellett természetesen, hogy nagyon nagyfokú bizonytalanság övezi a növekedési kilátásokat – egy alacsony pozitív növekedési ütemet fel tud majd mutatni a magyar gazdaság, viszont a növekedés szerkezete távolról sem lesz kiegyensúlyozott.

"A belső motorok az idei évben lefulladtak, lefulladnak. A fogyasztásban, a beruházásokban éves szinten is visszaesést várunk, és ezt majd a nettó export, tehát a kivitel és a behozatal különbsége lesz képes – részben legalábbis – ellensúlyozni".

Az elemző várakozásai szerint ez lehet az a tétel, ami az idei évben pozitívba ránthatja a teljes éves GDP-növekedési ütemet.

A legutóbbi inflációs adat még mindig jócskán 20 százalék fölött, 24 százalékon alakult, de az év végére egy számjegyűre mérséklődhet a kormányzat szerint. Ez a cél a CIB jelenlegi számításai szerint is teljesen reálisnak tűnik.

"Tény, hogy a teljes Európai Unióban a legmagasabb inflációval »büszkélkedhetünk«, viszont a következő hónapokban intenzívebbé válik az infláció csökkenése. Az év közepéig még 20 százalék fölött marad az éves pénzromlási ütem, de utána begyorsulhat kissé a mérséklődés, ami

szeptembertől kaphat egy újabb lökést, amikor már a magas bázishoz viszonyítjuk az éves árszínvonal-változás ütemét.

Év végére könnyedén egy számjegyű lehet az infláció, hogyha minden az alapforgatókönyvünk szerint alakul. Viszont éves átlagban ez még így is rendkívül magas pénzromlási ütemet jelent: számításaink szerint az éves átlagos infláció 19 százalék közelében lehet."

A forint euróval szembeni árfolyamával kapcsolatban a szakember elmondta: most hosszabb ideje erős a forint, ami egy éles váltást jelent az árfolyamban a tavalyi évhez képest, amikor a feltörekvő régió egyik leggyengébben teljesítő devizája volt.

"Idén az év eddig eltelt részében nemcsak a régiós versenytársak közül emelkedik ki a forint teljesítménye, de az összes feltörekvő devizát tekintve is nagyon szép. Az erősödés mögött egyébként többféle ok áll, de ezek között nagyon fontos a rendkívül magas kamatszint, ami felkelti a magas kamatkülönbözet kiaknázására játszó befektetők figyelmét. De a szélsőséges negatív forgatókönyvek is kiárazódtak a devizánkból, ami szintén támogatja a forintot. Ez okozza az eddigi idei erősödést" – mondta Trippon Mariann.

Hozzátette: az ország sérülékenységei fokozatosan mérséklődnek, illetve a jegybank az utóbbi hónapokban már rendkívül elkötelezett az inflációs cél elérése mellett és szigorú monetáris politikát folytat. A CIB ezért arra számít, hogy a tavalyi év turbulenciái nagy valószínűséggel nem ismétlődnek meg feltéve – feltéve persze, hogy nem érkezik egy külső, előre nem látható sokk –, és a tavalyinál erősebb szinteken mozog majd az árfolyam.

Mindazonáltal a jegybank a következő hetekben, de néhány hónapon belül mindenképp elkezdi a kamatszintek lefaragását, és így a kamatkülönbözetünk például az euróhoz vagy a dollárhoz viszonyítva fokozatosan mérséklődhet, ami egy picit picikét gyengíti a forint támaszát. Ezért a CIB-nél arra számítanak, hogy

az év végén a jelenlegi szinteknél valamivel gyengébb lesz a forint euróval szembeni árfolyama.

Egészen pontosan 385-ös euró-forint keresztárfolyamot prognosztizálnak, de azért ez messze erősebb szint, mint amilyen szinteket a tavalyi évben láttunk.

Nyitókép: Andrii Yalanskyi/Getty Images