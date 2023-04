Történelmi bejelentés – így változhat a Budapesti Értéktőzsde részvénykínálata

Történelmi döntés született: a Budapesti Értéktőzsde Zrt. nyilvánossá válik és a részvénye megjelenik a tőzsdén. Már be van adva a felügyeleti hatósághoz az ezzel kapcsolatos engedélyeztetés, folyik az eljárás – ismertette az InfoRádióban Korányi G. Tamás.

A tőzsdei szakértő felidézte: a BÉT részvényeinek mintegy 80 százaléka a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában van, a többi pedig egykori tőzsdetagoké, iIletve kisrészvényeseké. Mint zártkörű társaság, az eredményéből osztalékot is szokott fizetni: most is a 552 millió forint osztalékból részvényenként 102 forint kifizetését jóvá is hagyták a részvényesek. Nagyjából a tőzsde mintegy 1,3 milliárdos eredményt ért el tavaly, amelyet befolyásolt a KELER Központi Értéktár Zrt. (a központi elszámolóház, amely 47 százalékban a tőzsdéé), amelynek számviteli eredménye különböző okok miatt mínusz 210 millió volt, de ennek ellenére a tartalékaiból, valamint a nagyon jó cash-flow helyzete miatt ezt az osztalékszintet bőven ki tudja fizetni.

A részvények tőzsdei bevezetésére egy részvényes a június 21-i időpontot javasolta, mert aznap lesz 33 éve, hogy Magyarországon újjáalakult a tőzsde – mondta Korányi G. Tamás.

"Ha sikerül tartani az engedélyeztetési eljárásban ezt a határnapot, akkor nagy valószínűséggel ekkor indulhat meg a kereskedés a tőzsde részvényével. De mivel az MNB még nem adja el az 50 százalék fölötti pakettjét (ezt tervezi, de valószínűleg csak néhány hónap múlva történik meg egy nyilvános kibocsátás során), így csak az másik 20 százaléknyi részvény, amely nem az MNB kezében van, kerülhet be a tőzsdei kereskedésbe, ha a tulajdonosaik úgy döntenek."

A szakértő szerint mivel a sajáttőkeérték valamivel meghaladja a 3000 forintot, nagy valószínűséggel ez lesz az az árcentrum, aminél a kereskedés megindul. Aztán az, hogy milyen irányba megy, attól függ, hogy a befektetők miként látják a tőzsde mint vállalkozás kilátásait. Ez viszont alapvetően a napi tőzsdei forgalom alakulásától függ, mert a bevételek jelentős részét a forgalmi díj, tehát a kereskedés volumenétől függő díjak adják.

