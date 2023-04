Monetáris lazítás jön, de az elemző szerint talán csak júniusban

Alapvetően a piaci szereplők és a szakértők is azt gondolták, csak idő kérdése, hogy mikor kezdődik el a kamatcsökkentés Magyarországon, a jegybank ugyanakkor eddig semmiféle jelzést nem tett arra, hogy mikor indulhat el – mondta a jegybank alelnökének szerdai Világgazdaságban megjelent bejelentését értékelve a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.

"A mostani interjúban újdonságok szerepelnek, a jegybank alelnöke ugyanis azt mondta, hogy mivel a szélsőséges kockázatok már kiárazódtak a magyar gazdaságból, lehetőség nyílik a kamatfolyosó felső szélének csökkentésére, és erre már a Monetáris Tanács következő ülésén is sor kerülhet. Ez nem egy kamatcsökkentés lenne, hiszen a kamatfolyosó teteje, az egynapos hitelkamatláb a bankközi piacon szolgál a napon belüli kamatingadozások kezelésére. De mivel ez nagyon magasan van, 25 százalékon, ezért igazából ennél jóval alacsonyabbak a bankközi kamatok most" – ecsetelte Madár István.

Kiemelte: Virág Barnabás MNB-alelnök azt is hangsúlyozta, hogy a kamatcsökkentés még nem kezdődhet el, vagyis nem várható az, hogy az irányadó 18 százalékos ráta is lejjebb kerüljön.



"Ebből az következik, hogy

a legkorábbi szóba jöhető kamatdöntő ülés a májusi,

ennek a lehetőségét kiszélesítheti az, ha beválik az MNB azon várakozása, hogy az áprilisi inflációs szám egy érdemi mérséklődést jelez. A korábbi számok stagnálást mutattak, ha az áprilisi számot a piac is már egyértelmű inflációcsökkenési tendencia kezdetének tekinti, májusban a jegybank is hozzáláthat a 18 százalékos irányadó kamat faragásához. De sokan hangsúlyozzák azt is, hogy

még inkább kedvező lenne, ha erre júniusban kerülne sor,

mert akkor lenne két erős hónapi adata a jegybanknak, amivel hitelesebben tudna kamatot csökkenteni. Másrészt pedig júniusban jelenik meg a jegybank inflációs jelentése, egy ilyennel a kezében a befektetők felé hitelesebben tud kamatcsökkentési ciklust kezdeni."



Emiatt az elemzők többsége arra számít, hogy nem májusban, hanem júniusban jöhet majd az első kamatvágás – összegezte Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.

Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor