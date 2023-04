Maradt lejtmenetben a forint

Az eurót reggel hét órakor 379,05 forinton jegyezték az előző esti 378,27 forint után, a dollár jegyzése 345,94 forintra ment fel 345,00 forintról, a svájci franké pedig 385,81 forintra 384,31-ről.

A forint szerdán mintegy 2 százalékkal gyengült mindhárom devizával szemben azt követően, hogy az MNB alelnöke egy lapinterjúban felvetette annak lehetőségét, hogy a monetáris tanács jövő heti ülésén döntés születhet a kamatfolyosó szélességének módosításáról.

Kedden még arról számoltunk be, hogy idei rekordját továbbjavítva a 370-es szint alá is benézett a kurzus, most pedig már a 380-at közlelíti.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 1,5 százalékkal áll gyengébben a hétfői kezdésnél az euróval, 1,9 százalékkal gyengébben a dollárral és 1,6 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint erősödött mindhárom devizával szemben, 5,1 százalékkal az euró, 7,3 százalékkal a dollár és 4,4 százalékkal svájci frank ellenében.

