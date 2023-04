Aszódi Attila: sok kérdés marad a leálló német atomerőművek után

Aszódi Attila emlékeztetett rá, hogy eredetileg tavaly év végén kellett volna leállítani az utolsó reaktorokat, de az energiaválság miatt három atomerőművi blokk még üzemel.

Ezt egyébként hosszú vita előzte meg, amelyet aztán Olaf Scholz kancellár hatalmi szóval döntött el, és engedélyezte, hogy a három blokk ez év április 15-ig tovább működjön. Ez a határidő jár most le, és ezzel szinte biztosan megszűnik majd az atomerőművi áramtermelés Németországban - közölte a BME tanára.

Mint mondta: az atomenergia kivezetéséről szóló döntést a németek a fukusimai reaktorbaleset után hozták és

bár a közvélemény egy része azóta újból engedné a nukleáris erőművek használatát, a döntés véglegesnek tűnik.

Aszódi Attila szerint ez már csak azért is végérvényes elhatározás, mert az erőművekhez nem rendeltek újabb fűtőanyagot, a most leálló három blokk a még meglévőt használta fel. A szakértő elmondta, hogy ha valamilyen oknál fogva mégis tovább kellene üzemeltetni a blokkokat, akkor újra lenne szükség, ami a megrendeléstől számítva fél év múlva állna csak rendelkezésre.

A nukleáris szakértő arról is beszélt, hogy a német atomerőművek személyzete is lassan szétszéled. A korábbi döntést követően - főleg a fiatalok - már máshol kerestek munkát. Most pedig azok is új állás után néznek, akik még a hónap közepéig üzemeltetik a három blokkot. Persze, a leállított erőművekben azért marad némi személyzet, hiszen a nukleáris létesítményt nem lehet felügyelet nélkül hagyni - hangsúlyozta Aszódi Attila.

A további üzemben tartást egyébként az is akadályozná, hogy

egy atomerőmű működéséhez számos hivatalos engedélyre van szükség.

Ezek érvényessége viszont lejár, és a hosszabbítás, vagy újak beszerzése ugyancsak időigényes folyamat lenne.

"De úgy tűnik, hogy a németeknek - legalábbis a zöldeknek - nem fognak hiányozni az atomerőművek" - folytatta a szakértő. Persze nem lehet megmondani, hogy a következő tél mennyire lesz kemény, és vajon az alternatív energiaforrásokkal lehet-e majd teljes egészében pótolni a kieső atomerőművi kapacitásokat.

Aszódi Attila úgy látja: sok múlik majd azon is, hogy mennyire sikerült a németeknek megoldaniuk a stabil földgázellátást.

Mindenesetre Németország szomszédai sorra megváltoztatják az energiastratégiájukat és ez segíthet a németeknek is, ha esetleg mégis szükségük lenne villamosáramra. De hogy ez mennyire fog sikerülni, ezt most nagyon nehéz lenne előre megmondani - közölte a BME Nukleáris Technikai Intézetének tanára.

Nyitókép: RelaxFoto.de/Getty Images