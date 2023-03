Újabb nagy autógyártó jöhet Magyarországra – komoly tervekkel

Az elektromosautó-piacon a Teslával egy ligában játszó BYD az eredeti tervei szerint Nagy-Britanniában épített volna autógyárat Európában. A brexit miatt viszont már nem biztos, hogy megérné a szigetországba vinni a beruházást, de a kínai cég már jelen van Magyarországon, Komáromban elektromos autóbuszokat gyárt a cég. Ha beigazolódnak a legfrissebb iparági pletykák, akkor a buszok után személyautókat is gyárthat hazánkban a vállalat – írja az autopro.hu.

A BYD ambiciózus terve, hogy 2030-ra a világ minden tizedik elektromos autóját ő gyártsa. Ehhez nyilván kevés a kínai piac uralása, Európában is terjeszkednie kell a vállalatnak. A Financial Times szerint a brexit következtében a BYD számára már nem lenne kifizetődő a brit terjeszkedés, sokkal inkább egy EU-s országban érné meg gyárat felhúzni. Ez az ország könnyedén lehet Magyarország. Michael Shu, a vállalat európai elnöke szerint a szigetország még az első tízben sincs azon országok között, ahol üzemet építenének, a kontinens sokkal kedvezőbbnek tűnik.

Hazánk mellett szólhat a már kiépült autóipari ökoszisztéma, a támogató környezet, és minden bizonnyal az is, hogy a cég – ha nem is személyautókkal – jelen van a magyar piacon. Magyarország mellett négy jóval nagyobb ország van még versenyben: Franciaország, Németország, Lengyelország és Spanyolország. Fontos megjegyezni, hogy hazánkhoz hasonlóan Franciaországban is van egy buszgyára a cégnek.

A hírek szerint a BYD még ebben az esztendőben meghozza a döntést a kérdésben. Erre már csak azért is szükség lenne, mert a tervek szerint már 2025-ben megkezdenék az autógyártást Európában. Az agresszív európai terjeszkedéshez akár hasonló méretű gyárat is felhúzhat a vállalat, korábbi hírek szerint 800 ezerrel növelnék az európai járműgyártás mértékét, igaz, ehhez akár több gyárat is építhetnek.

A BYD Norvégiában kezdte meg az autói európai forgalmazását, azóta a német és a svéd piacra is belépett.

Nyitókép: byd