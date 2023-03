Különös módszerrel takarékoskodik a Google a dolgozókon

A következő negyedévtől a párokba rendezett dolgozóknak be kell osztaniuk, melyik napon melyikük használja az asztalt: a modellnek köszönhetően gazdaságosabban tudják használni irodáikat – tudta meg a CNBC.

Öt irodában vezetik be a rendszert: Kirkland, New York, San Francisco, Seattle és a kaliforniai Sunnyvale dolgozóinak kell megismerkedniük vele. Egy belső dokumentum szerint ezzel segíthető az ágazat növekedése. Egyes épületeket kiürítenek a változások részeként.

"A legtöbb Google-dolgozó mostantól egy másik Google-dolgozóval osztozik egy asztalon. A párosítási folyamat során megállapodnak egy alapvető beosztásban és normákat alakítanak ki az íróasztaltársukkal és a csapatokkal, hogy biztosítsák a pozitív tapasztalatokat az új, közös környezetben" – áll a dokumentumban, amely azt is leszögezi: elvárják, hogy

ne ugyanazon a napon üljön két ember egy asztalnál, hanem osszák fel a használatát.

Be lehet menni az irodába azokon a napokon is, amikor az asztalhasználat a partnerre jut, de ekkor nem biztosított a saját asztal használata, hanem a közös asztalokból lehet válogatni. A módszer a Google szerint a pandémia előtti legjobb gyakorlatokat ötvözi a hibrid munkavégzés erényeivel.

A Google a döntés meghozatalához felhasználta az alkalmazottak irodai visszatérési szokásait tartalmazó belső adatait is – áll a dokumentumban. A lassabb irodai visszatérési szokások mellett a vállalat lelassította a munkaerő-felvételt, és januárban 11 ezer alkalmazottat bocsátott el.

A döntés hatására már mémek tucatjai is születtek, de a Google megvédte a változást: állításuk szerint egyeztettek dolgozóikkal is a munkavégzés módjáról, ebből pedig kiderült, hogy a dolgozók egyaránt örülnek az otthoni munkavégzés lehetőségének és annak is, hogy az irodában személyesen is egyeztethetnek kollégáikkal. Ezen tapasztalatok alapján dolgozták ki a friss modellt.

Eközben kisebb irodaterületre is vált a techcég, mely

munkavállalóinak negyede a felhő alapú szolgáltatásokon dolgozik.

Az üzletág gyorsan nő, de még nem termel profitot, negyedévente több százmillió dolláros veszteséget viszont igen.

Az új rendszerben egy dolgozó vagy hétfőn és szerdán, vagy kedden és csütörtökön dolgozik az irodából: a korábbi három helyett most két nap irodai munkavégzést írnak elő mindenki számára.

200-300 dolgozóból álló közösségeket hoznak létre, amelyek egy vezető segítségével osztoznak meg irodaterületeken.

A dokumentum szerint a számítógépes munkaállomással rendelkező alkalmazottaknak ezentúl nem közvetlenül az asztaluk alatt lesz a munkaállomásuk, hanem egy adatbázisban kell megkeresniük a helyét. Idővel az alkalmazottak várhatóan átállnak a CloudTopra, egy virtuális asztali eszközre. A megbeszélésre foglalható szobák számát is korlátozzák. Az íróasztalokat minden nap fertőtlenítik, és ha koronavírusos megbetegedés történik egy területen, azt jelzik az ott dolgozóknak.

Nyitókép: brightstars/Getty Images