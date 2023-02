Újabb szereplő a vajháborúban, örülhetnek a vásárlók

Ahogy arról az Infostraton beszámoltunk két nagy élelmiszerdiszkont is csökkentette egy es vajtermékek árát. Most a Penny is csatlakozott hozzájuk, írja a 24.hu. Egy import termék 25 százalékkal lett olcsóbb, a többi 20 százalékkal.

A lap emlékeztet arra, hogy a KSH adatai alapján a vaj ára 2021. januárhoz képest 2022. decemberre majdnem két és félszeresére emelkedett átlagban – konkrétabban a 100 grammos, 80 százalékos zsírtartalmú vaj ára 332 forintról 797 forintra hízott. A 20–25 százalékos árcsökkentés tehát azt jelenti, hogy a szóban forgó termékek ára visszamegy nagyjából a tavaly szeptemberi szintre.

Arról már nem is beszélve, hogy a vaj súlya egyébként nem túl jelentős a KSH adatai szerint a magyar háztartások fogyasztásán belül.

Azt mai tapasztaltunk alapján írjuk, hogy az Aldi egyik fővárosi üzletében egy meghirdetett olcsó vajat pénteken délben nem lehetett kapni.

Nyitókép: Infostart