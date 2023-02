Újabb áruházlánc jelentett be jelentős árcsökkentést

A Lidl Magyarország a szerdai naptól jelentős mértékben és tartósan csökkenti a kínálatában található, legnépszerűbb vajak árát, közölte az áruházlánc szerdán. Mint írták: az intézkedésnek köszönhetően az érintett termékek 21, illetve 25 százalékkal olcsóbban érhetőek el a Lidl áruházakban.

Szerdától több vaj árát csökkentették. Ezek a termékek az eddigi 1199 forintos ár helyett mától 899 forintért vásárolhatóak meg – számolt be a 24.hu.

Az áruházlánc szintén csökkentette a hazai, Mizo vaj árát is.

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, a nemzetközi tej- és beszerzési piacon az utóbbi napokban kialakult árcsökkenésre reagálva, az Aldi Magyarország a hétfői naptól jelentős, 20 százalékos mértékben csökkentette kínálatában a legkeresettebb vajak árát.

Nyitókép: I'm trying to catch the dust of/GettyImages