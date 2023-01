Magyar Bankholding magasabb növekedést és alacsonyabb inflációt jósol 2023-ra

A Magyar Bankholding döntően a mezőgazdaság miatt javított idei prognózisain. Suppán Gergely vezető makrogazdasági elemző szerint a mezőgazdaság elmúlt évben sújtó aszály valamivel több mint egy százalékkal rontotta a növekedést, anélkül akár hatszázalékos bővülés is kijöhetett volna. Az idei évre viszont nem számítanak hasonlóan drasztikus mértékű szárazságra, ezért bázishatásként a mezőgazdaság jóval kedvezőbb számokat produkálhat, döntően ez vezetett oda, hogy némileg javították a 2023-as kilátásokat – mondta.

Az energiaárakról az elemző azt mondta, remélhetőleg tartósan alacsonyak lesznek, ugyanakkor azt az energetikai szakértők sem tudják megmondani, hogyan alakulnak majd év közben a különböző árak, miután olyan események befolyásolhatják, amikre nincs ráhatásunk – példaként említette a múlt évben kirobban háborút, a gázvezeték-robbantásokat vagy az aszály miatt leállított erőműveket. Ha a felsoroltak nem ismétlődnek meg,

stabilabbak és kiszámíthatóbbak lehetnek idén az energiaárak, ebben az esetben pedig elindulhat némi enyhülés

– magyarázta a szakértő, azt is hozzátéve, hogy ezt bizonyos bizalmi és hangulatmutatók már tükröznek, így elképzelhető, hogy Európa elkerülheti a recessziót, dacára, hogy múlt ősszel, főleg szeptember–október környékén válságforgatókönyvek is készültek arról, hogy ha energiahiány lesz, miket kell leállítani. Ezek azonban nem következtek be, vagyis Suppan Gergely szerint a legrosszabbat mindenképpen elkerülhette a kontinens, sőt, még kedvezőbb is lehet a kilátás.

A Magyar Bankholding még nem számít az infláció csökkenésére,

egyelőre csak azt árazták be, hogy a további emelések kisebb mértékűek lesznek, de idővel szépen azok is leállnak, hiszen számos költségelem már nem drágul tovább, aminek hatására megszűnnek a külső ársokkok is. Bizonyos terményárak – búza, kukorica, szója és egyéb takarmányárak – a nemzetközi tőzsdéken jelentős mértékben csökkentek a tavaly tavasz–nyári szintekhez képest, ami szintén azt eredményezi, hogy a különböző bázishatások miatt elkezd csökkenni az élelmiszer-infláció – tette hozzá a makrogazdasági elemző.

Jelenleg

éves átlagban 10,7 százalékos inflációra számítanak,

az év eleje még 25 százalék körül indult, de év végére akár 5 százalék környékére is csökkenhet. Mint mondta, mindenképp figyelembe kell venni, hogy az év közepe környékén markánsan elindul az infláció visszaesése annak hatására, hogy kiesik a bázisból az úgynevezett csipszadó emelése vagy a jövedékiadó-emelések, amelyek az alkoholos, illetve dohánytermékeket érintették. Mindenképp számíthatunk arra, hogy szeptemberben kiesik a háztartási energiaárak emelése, ráadásul, a jelenlegi energiaárak miatt akár csökkenhetnek is a lakossági tarifák, és abban az esetben az akár markánsan is lejjebb húzhatja az inflációt az év utolsó hónapjaiban – mondta Suppán Gergely.

