A Facebook, a Twitter leépít, a TikTok viszont egészen másra készül

A CNN értesülése szerint közel ezer új alkalmazottal tervez erősíteni a rövid videók megosztására építő platform: erre azért is van szükség, mert a cég célja elérni azt, hogy az amerikai felhasználók adatait Amerikában kezelje a cég, ezzel nyugtatva a kínai tulajdonban levő oldal anyacégével, a ByteDance-szel kapcsolatos aggodalmakat.

Shou Zi Chew, a TikTok vezérigazgatója erről személyesen beszélt Szingapúrban a Bloomberg New Economy Forumon, arra reagálva, hogy más techcégek komoly leépítésekbe kezdtek.

"Mi sokkal óvatosabban bővülünk, a növekedés ebben a szakaszában ideális számunkra a létszám emelése"

– mondta el.

A Meta 11 ezer embernek tervez felmondani, a Twitter dolgozóinak felét bocsátotta el, az Amazon is hasonló lépésre készül. Az érintett cégek jelenlegi és egykori tulajdonosai szerint is a túl gyors növekedés áll a döntések hátterében. A TikTok számára előnyös lehet a helyzet pozíciójának bebiztosításában, illetve lehetőséget nyújthat arra is, hogy új termékkategóriákba lépjenek be.

Jelenleg 4000 nyitott állást találhatunk a TikTok karrieroldalán. A cég nemrég azzal került a címlapokra, hogy számos új, e-kereskedelemmel kapcsolatos pozíciót hirdetett meg, ami arra utalt, hogy logisztikai és raktározási hálózatot kíván létrehozni az Egyesült Államokban.

Nyitókép: Pixabay