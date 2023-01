Újabb részletek láttak napvilágot a magyar dollárkötvényről

A befolyó összeget általános finanszírozási célokra, és részben a jelenleg zajló, 2023. január 4-én meghirdetett, 2023-ban és 2024-ben lejáró dollár kötvényekre vonatkozó visszavásárlási tender elszámolására fogják felhasználni - írták a közleményben.

A kötvények iránt háromszoros volt a befektetői érdeklődés.

Ismertetik, hogy az 5 éves futamidejű, 2028. május 22-én lejáró, 1,5 milliárd dollár összegű kötvény évi 6,125 százalékos fix kamatot fizet, hozama 6,273 százalék. Ez 2,40 százalékos hozamfelárat jelent a hasonló lejáratú amerikai államkötvényhez képest.

A 10 éves futamidejű, 2032. szeptember 22-én lejáró, 1,5 milliárd dollár összegű kötvény évi 6,25 százalék fix kamatot és 6,509 százalék hozamot fizet. A hozamfelár 2,80 százalék.

A 30 éves futamidejű, 2052. szeptember 25-én lejáró, 1,25 milliárd dollár értékű kötvényt évi 6,75 százalékos fix kamattal és 7,098 százalék hozammal bocsátották ki. Hozamfelára 3,25 százalék.

A dollárkötvényeket az eredeti hozam indikációnál 0,20, 0,20, illetve 0,25

százalékponttal szűkebben sikerült árazni, köszönhetően az év elejét jellemző kedvező nemzetközi piaci környezetnek - írta az ÁKK. Varga Mihály közlése A befektetők érdeklődése háromszorosan haladta meg a kínált mennyiséget, több mint 12 milliárd dollárnyi ajánlatot tettek - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán. Hozzátette, a jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy továbbra is erős a befektetői bizalom a magyar gazdaság iránt. Ehhez alapot ad, hogy tavaly a vártnál jobban csökkent az államadósság, a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya 76,8 százalékról 73,5 százalékra javult. Hangsúlyozta, a befektetők értékelik, hogy a költségvetési hiány az eredetileg tervezett 5,9 százalék helyett a választási év és a háborús válság ellenére is 4,9 százalékon teljesült. Ismertette, hogy 2010 óta a külföldiek kezében lévő államadósság aránya kétharmadról egyharmadra csökkent, a devizaadósság aránya 50 százalékról 30 százalék alá javult. A devizaadósság aránya a mostani kibocsátással is 30 százalék alatt marad. Közölte, a bevont források egy részét rövid lejáratú dollárkötvények előtörlesztésére fordítja Magyarország. Varga Mihály kijelentette: a kormány folytatja az egyensúlyi mutatók javítását, tovább csökkenő államadóssággal és alacsonyabb hiánnyal számolnak idén is.

