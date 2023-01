Terjed a madárinfluenza Magyarországon – de legalább az emberre nem veszélyes

November elején kezdődött a járvány Bács-Kiskun megyében, ahonnan nagyon hamar átterjedt Csongrád-Csanád megyére, illetve egy eset még Békés megyében is előfordult. Karácsony előtt pedig már Hajdú-Bihar megyében a pulykaállományokban is kimutatták a betegséget – mondta Vajda Lajos.

A járványvédelmi központ vezetője ugyanakkor hozzátette, hogy Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében azóta újabb eseteket már nem regisztráltak. Így ezekben a megyékben akár már

január második felében feloldhatják a járványügyi korlátozásokat.

Ezzel szemben Hajdú-Bihar megye új területnek számít, ezért ott a szigorítások még egy ideig érvényben maradnak.

Az intézkedésekről szólva Vajda Lajos elmondta, hogy ezekre a területekre élő baromfit nem lehet bevinni. Ennek nagyon egyszerű, praktikus oka van: ne növeljék az állománysűrűséget. A betegség ugyanis nagyon gyorsan terjed az állatok között. Értelemszerűen a zárlat alá eső területekről sem lehet élő baromfit kiszállítani. Ez csak akkor engedélyezett, ha a cél az azonnali vágás. Bács-Kiskun megyében, illetve a többi érintett területen már meg is történt a baromfiállomány ritkítása és az állománysűrűség mostanra lecsökkent – közölte a Nébih munkatársa..

A járványügyi szakember arról is beszélt, hogy a fertőzés által közvetlenül érintett telepeken kényszervágásokat rendeltek el. Ezekre a helyekre még új állatokat is csak szigorú feltételekkel lehet majd telepíteni. Korlátozás alá eső területeket is kijelöltek, amelyek

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében egy nagy, összefüggő régiót alkotnak.

Ennek pontos elhelyezkedését a Nébih honlapján látható térképen bárki megtekintheti – közölte Vajda Lajos.

A Nébih Országos Járványvédelmi Központjának vezetője hangsúlyozta, hogy a korlátozás alatt álló területekről élő állat az Európai Unióba nem szállítható. Az állati eredetű termékek esetében viszont már vannak bizonyos engedmények, néhány termékfélét már ki lehet vinni az EU-ba.

Az unión kívüli országok esetében azonban más a helyzet. A kereskedelmi korlátozásokat ezek az államok saját maguk határozzák meg. Van olyan ország, amely csak a fertőzött megyékből tiltja meg a szállításokat, de van olyan is, amely a madárinfluenza miatt egész Magyarországot tiltólistára tette. Az, hogy melyik ország milyen korlátozásokat léptetett életbe, ugyancsak megtalálható a Nébih honlapján – közölte a járványügyi szakember.

Ezek a megszorítások addig lesznek érvényben, ameddig Magyarország vissza nem nyeri a járványmentes státuszát

– hangoztatta Vajda Lajos. Majd azzal folytatta, hogy ez a leghamarabb az utolsó fertőzés felszámolása és a végfertőtlenítés után 28 nappal lehetséges. Az erről szóló határozatot pedig az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) adja majd ki.

Vajda Lajos azt is hozzátette, hogy ma még nem tudni, mikor lesz az a bizonyos legutolsó eset, mivel pár napja Hajdú-Bihar megyéből jelentettek új fertőzést. Viszont

a vadmadarakban is jelen van a vírus, így azok ugyancsak megfertőzhetik a baromfitelepeket.

Ezért ismételten felhívta a baromfitartók figyelmét, hogy minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni a vadmadarak és a tenyészállatok közötti érintkezést.

A Nébih Országos Járványvédelmi Központjának vezetője mindenkit megnyugtatott: a madárinfluenza mostani vírusa emberre veszélytelen. Vajda Lajos elmondta, hogy a korábbi járványokat okozó vírustörzsek némelyikében előfordult úgynevezett humánpatogén faktor is, de ez csak a 2000-es évek elején azonosított kórokozókra volt jellemző. A 2010-es évek közepétől megjelent H5N8 jelű, illetve a mostani, H5N1 vírus viszont már nem tartalmaz humánpatogén faktort, így nem is fertőzheti meg az embereket.

