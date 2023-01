Emberre is veszélyes variáns terjed a cseh madárinfluenza-járványban

Napokig is eltarthat, míg a Brod nad Tichov közelében fekvő baromfitelepen leölik az állomány egyharmadát, azaz mintegy negyedmillió szárnyast. A telepen három csarnokban vannak elkülönítve az állatok, összesen nagyjából 750 ezer baromfi. Egyelőre csak az első csarnokban tenyésztett madarakat kell megsemmisíteni.

„A másik két csarnokban egyelőre nem regisztráltuk a megbetegedést, még egy elhullott állatot sem találtunk, de természetesen folyamatos ellenőrzéseket végzünk, mert nem zárható ki, hogy a kór továbbterjed” – tájékoztatott Richard Bílý, a pilzeni állategészségügyi hivatal állatorvosa.

A fertőzést a madárinfluenza H5N1-es altípusa okozta, amely az emberre is veszélyes.

Szakértők szerint ugyan kicsi a valószínűsége, hogy a vírus a szárnyasokról átterjed az emberre, de ez mégsem lehetetlen. Ha viszont mégis megtörténik, annak súlyos következményei lehetnek. Elsődleges tünet az embernél a magas láz, a fejfájás, az izomfájdalmak, valamint a légzési elégtelenség. Ha ez fokozódik, a kór halálos megbetegedéshez is vezethet. A H5N1 vírus feltehetőleg a fertőzött állat váladékaival vagy elhullajtott tollával terjed.

Brod nad Tichov érintett baromfitelepén a csirkéket szén-dioxid gázzal ölték le. A szárnyasok mellett a három csarnokból származó tojásokat is megsemmisítik. A farm tulajdonosai kénytelenek voltak néhány alkalmazottjukat otthonmaradásra bírni, és a bérüket is csökkentették 60 százalékra. Azt tervezik azonban, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyreállítják a tenyésztést.

A madárinfluenza közben nemcsak a kistelepülés melletti baromfitelepen, hanem Csehország és a Morva-vidék más területein is felütötte a fejét. A příbrami járásban található Sedlčany településen eddig 13 ezer baromfit kellett levágni, de az ország harmadik legnagyobb városa, Ostrava közelében is megjelent a madárkór.

Országszerte eddig húsz gócpontot regisztráltak a hatóságok.

Soha korábban nem volt még ennyire kiterjedt a madárinfluenza Csehországban. Rekordszintű járvány Európában, más földrészek is érintettek Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság a múlt héten közölte, hogy Európában több mint egy éve az eddigi legpusztítóbb madárinfluenza-járvány tombol. Kontinensszerte összesen több mint 50 millió baromfit kellett leölni a fertőzött gazdaságokban, és a vírus intenzitása a tél beálltával megduplázódott. 2021 októbere és 2022 szeptembere között 37 európai országban mutatták ki a madárinfluenza vírusát.

A hatóság által begyűjtött adatok szerint már Észak-Amerikában is elterjedt a kór, és megjelent Ecuadorban is, amely december elején aktiválta a Galápagos-szigeteken élő vadmadarak védelmét célzó tervet.

Nyitókép: Pixabay