Orbán Viktor megnyugtatta a nyugdíjasokat

Orbán Viktor december elején jelentette be, hogy január elsejétől 15 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, az MNB szerint azonban jövőre 15,0-19,5 százalékos sávban emelkedhet az árszínvonal Magyarországon. Ezért az InfoRádió azt kérdezte a miniszterelnöktől a nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy ennek fényében változtat-e a kormány a nyugdíjemelés mértékén.

A kormányfő kiemelte, a kormány is a jegybanki előrejelzésre építve határozta meg az emelés nagyságát, de jelezte, ha menet közben kiderül, hogy az infláció ennél magasabban alakul, akkor az évközi nyugdíjemelést is elvégzik, novemberben pedig lesz egy éves korrekció is.

"2010-ben megállapodtam a nyugdíjasokkal arról, hogy amíg polgári, nemzeti kormány van hatalmon Magyarországon, megőrizzük a nyugdíjak értékét. Sőt gyarapodni is tudtak az idősek, hiszen a 13. havi nyugdíjat vissza tudtuk adni, mert a magyar gazdaság ezt lehetővé tette. Megnyugtatom a nyugdíjasokat: veszteséget nem fognak szenvedni" – mondta Orbán Viktor.

Az InfoRádió kérdésére válaszolva beszélt arról, hogy az olyan, gondban lévő nagy múltú cégek esetében, mint a Tungsram vagy a Dunaferr, azt tudja tenni a kormány, hogy ezek környékén legalább annyi munkahelyet hoz létre, mint amennyi megszűnik. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a dunaújvárosi vasmű része a magyar ipartörténetnek, ezért próbálnak segíteni, de kaotikus a helyzet, még azt sem tudni pontosan, hogy ki a tulajdonos. "Ennek ellenére folytatunk tárgyalásokat, hogy ami menthető, megmentsük" – mondta a miniszterelnök.

Az új ukrán kisebbségi törvényről azt mondta a kormányfő, hogy a 2015-ig érvényben lévő szabályozás békét teremtett, utána azonban elvették a magyar kisebbség jogait, és ezen az újabb szabályozás sem változtatott érdemben.

"A háború árnyékában nem szerencsés erről beszélni, de ettől még a tény tény marad, amíg a kérdés nincs rendezve, addig nem támogatjuk Ukrajna nemzetközi integrációját" – jelentette ki Orbán Viktor.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt