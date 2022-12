GKI: javultak a várakozások, de a pesszimizmus így is nagyon erős

Decemberben az üzleti bizalmi index visszaemelkedett októberi szintjére. Ezzel együtt is az ötödik hónapja tartózkodik a negatív tartományban, vagyis több a ború-, mint a derűlátó cég – olvasható a GKI Gazdaságkutató felmérésének összefoglalójában.

Utóbbi minden ágazatra igaz, a legkevésbé az ipar pesszimista – teszik hozzá. Az ipari bizalmi index decemberben korrigálta novemberi visszaesését, sőt még az októberinél is valamivel magasabb értéket ért el. A termelési kilátások, a rendelésállományok és a készletek megítélése egyaránt javult, az elmúlt időszaki termelést és az exportrendeléseket viszont rosszabbnak látták a válaszadók. Az építőipari bizalmi index hibahatáron belül romlott, de így is 28 havi mélypontjára került. Novemberhez képest javult az előző háromhavi termeléssel és a rendelésállománnyal kapcsolatos elégedettség. A kereskedelmi várakozások a novemberi enyhe javulás után decemberben ennél kisebb mértékben csökkentek. Az eladási pozíció megítélése kissé, a várható rendeléseké sokkal rosszabb lett, a készleteké viszont javult. A szolgáltatói bizalmi index decemberben elvesztette novemberi szerény növekményét. Romlott a forgalmi várakozások, az általános üzletmenet és az előző időszak forgalmának megítélése.

Hibahatáron belül javult az év utolsó hónapjában az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága, de így is

valamivel több a létszám csökkentését, mint bővítését tervező cég.

Az ipar kivételével – ahol a novemberi esés után jelentős a javulás – romlottak a foglakoztatási elképzelések. A lakosság munkanélküliségtől való félelme hat hónapos erősödést követően nagyon kis mértékben, de november után decemberben is csökkent – olvasható. Az üzleti szféra áremelési törekvése novemberben lefékeződött, ám decemberben összességében kissé ismét erősödött. Ezen belül a kereskedelmi cégek körében gyengültek, az iparban nem változtak, az építőipari és szolgáltató szektorban viszont markánsabbak lettek az áremelési tervek. A cégek nagyobb fele továbbra is minden ágazatban áremelésre készül. November után decemberben is kissé enyhült a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése a novemberi javulás után az ipar kivételével minden ágazatban romlott, s a fogyasztók körében is negatívabb lett.

A GKI fogyasztói bizalmi index a május–októberi jelentős romlást követően novemberben, majd hibahatáron belül, de decemberben is emelkedett. A pesszimizmus azonban így is nagyon erős. A lakosság decemberben a novemberinél is rosszabbnak érezte saját pénzügyi helyzetét, jövőbeli megtakarítási képességét viszont kissé jobbnak látta. Az emberek decemberben a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét novemberhez képest javulónak, míg a következő egy évre vonatkozóan romlónak érzékelték – zárul az összefoglaló.

Nyitókép: Pixabay