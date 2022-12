Mélypontra lökték a forintot az inflációs adatok

A vártnál is magasabb, 22,5 százalékos novemberi inflációs adatra az amúgy is gyengélkedő forint végképp elesett: 417 fölé is benézett a forint/euró árfolyam, ezzel csaknem kéthavi mélypontra gyengült – írja a Portfolio.

Valószínűleg nem segített a csütörtök másik KSH-s adata sem, ami újabb gigantikus hiányt mutat a magyar külkereskedelmi mérlegben. Ennek tanulsága, hogy bár növekszik a GDP, a pluszt elviszi a külföldről behozott termékekre fizetett összeg – itt elsősorban az energiahordozókra kell gondolni.

A portál megjegyzi, hogy emelkednek a kötvényhozamok, nőnek a kamatemelési várakozások, amik tovább rontották a forint kilátásait, így jutott el délután fél kettőre a 417-es szintig, ami napon belül 1,35 százalékos esést jelent.

Nyitókép: Roman Budnyi