Van egy kulcsfontosságú határidő Magyarország energiaellátásában

Magyarország ellátásbiztonsága valóban sérül – közölte a 24.hu-val a Mol, miután a szerdai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, aggasztó fejlemények merültek fel az üzemanyagárstop körül.

A Mol közleménye részben azzal indokolta a gondokat, hogy a Barátság-vezeték áramellátását ért háborús károk miatt sérülékeny a kőolajszállítás. Az ukrán hatóságok döntése miatt a vezeték szakaszosan, csúcsidőszakon kívül csökkentett kapacitással működik. A vállalat közlése szerint igyekeznek rendkívüli importtal pótolni a kiesett mennyiséget, de a vállalat az importcsatornáin már több mennyiséget nem tud behozni.

Kiemelték azt is, hogy ennek tetejébe érkeznek még az európai szankciók is, melyek hatásait még nem lehet megjósolni, de az biztos, hogy február 5-e után – amikor az orosz gázolaj eltűnik az európai piacokról – negatív következményekkel kell számolni. A Mol szerint ezért

az ellátásbiztonság visszaállítása érdekében vissza kell építeni az üzemanyag-importot, ami 2-3 hónapot vesz igénybe.

A február 5-i dátummal kapcsolatban a Portfolio emlékeztet: az Oroszországból az EU-ba érkező nyersolaj tengeri szállítása december elejétől tilos lesz, a gázolaj, a repülőgép-üzemanyag és más olajtermékek behozatala pedig néhány hónappal később, azaz februárban majd kerül betiltásra.

Bár Magyarország felmentést kapott és december 5. után is vehet vezetékes orosz nyersolajat, illetve február 5-től is vehetünk feldolgozott orosz olajtermékeket, az EU-szintű embargó érkezésével egy Magyarország számára is kedvezőtlen változás jön. Február elejétől ugyanis

az EU-n belül sem exportálhat majd senki nyersolajat és olajtermékeket.

Vonatkozni fog ez a szabályozás például a Slovnaftra, a Mol szlovák finomító-leányvállalatára is – februártól ők is csak Szlovákiában adhatnak majd el, pedig a vállalat piacának mintegy kétharmada nem Szlovákiát jelenti, hanem kulcsfontosságú szerepe van a cseh energiaellátásban, de Magyarországnak is adnak el jelentős mennyiségű dízelt – sorolta a Portfoliónak nyilatkozó Pletser Tamás. Az Erste olaj- és gázipari elemzője szerint a vállalat friss kommunikációja is azt tükrözi, a Mol Csoporton belül nagyon nehéz feladat lesz pótolni a kieső Slovnaft-dízelt.

Félgőzzel működik a százhalombattai finomító

Közben az is kiderült, hogy tovább csúszik a Mol százhalombattai Dunai Finomítójának újraindítása, mert a legutóbbi nyomáspróbán újabb műszaki gond akadt. Korábban december másodikára, péntekre tervezték az olajvállalat szakemberei a restartot, ami most már biztos, hogy ezen a héten nem történik meg. Erről bővebben itt írtunk.

Azzal kapcsolatban, hogy mikor indulhat újra a finomító, és kell-e attól tartani, hogy nem lehet majd üzemanyagot vásárolni, megkeresésünkre a Mol azt írta: „a Dunai Finomítóban továbbra is szakszerű körülmények között zajlanak a karbantartási munkák és az újraindításhoz szükséges munkálatok. A finomító jelenleg csökkentett, 50-55 százalékos kapacitással üzemel, a sikeres újraindítás után pedig ütemezetten tud visszaállni a teljes gyártási kapacitásra.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt