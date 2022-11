Nagy bejelentéseket tesz a kormány - Kormányinfó percről percre

Gulyás Gergely: azzal számolunk, hogy minden tervezett EU-s forrás be fog érkezni. Ahonnan hiányoznak források, az a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges intézkedések. De erre vezettünk be különadókat.

2022.11.30. 14:53

A pénzek felhasználásával jóval nagyobb szigor alatt működhet Magyarország?

Navracsics Tibor: ezzel akár példát is mutathatunk, remélem, a most felálló intézményrendszert majd máshol is be kell vezetni. Ez az egész EU-nak hasznára válik.