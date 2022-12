Nagy a gond, hibát találtak a Mol finomítójában

Korábban december másodikára, péntekre tervezték a magyar olajvállalat szakemberei a restartot, amely most már biztos, hogy ezen a héten nem történik meg – írja az Index.

Az elmúlt hetekben gőzerővel dolgoztak a Mol százhalombattai Dunai Finomítójának karbantartásán. A finomító körülbelül 55 százalékon üzemelt sokáig, miután egy tervezett karbantartási folyamat közben olyan meghibásodást észleltek, ami miatt újabb javításokra volt szükség.

A magyar olajvállalat úgy tervezte, hogy december 2-től ismét teljes kapacitással termel majd az üzem, miután addig biztonságosan befejezik az egyik legkényesebb egység, a HDS karbantartását és ellenőrzését.

A lap információi szerint a csütörtöki nyomáspróbán

újabb repedést találtak a szakemberek a rendszerben, így újabb, minimum 3 napos csúszás lesz az újraindulásban.

Ez pedig a száraz tényeken kívül azt is jelenti, hogy igaza lesz Grád Ottónak, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának, aki néhány napja azt nyilatkozta: amíg a 480 forintos ársapka érvényben van, addig együtt kell élni azzal, hogy a nagykutakon is átmeneti készlethiány lehet – teszik hozzá.

Korábban a Mol elismerte, hogy a napokban részleges, jellemzően pár óráig fennálló termékhiány a hálózatuk 20 százalékában jelentkezett. Azonban a Molnak nemcsak Százhalombatta újraindítása okozza a problémát, hanem a megfelelő mennyiségű import hiánya is.

A VG közben arra is emlékezetet: az már a nyári leállásnál is látszott, hogy Százhalombatta kiesése – megfejelve a régiós finomítókban bekövetkezett műszaki zavarokkal – a rendszerből masszív beavatkozást igényel. A kormány akkor meg is nyitotta a stratégiai készleteket, két döntésével 18 millió liter 95-ös benzin és 213 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el.

A napokban a kabinet egyértelművé tette, hogy az Oroszországból érkező kőolajszállítás zavartalansága mellett a százhalombattai finomító folyamatos működése is szükséges a benzinárstop január utáni fenntartásához.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt