Újabb vészjósló figyelmeztetés a tőzsdék összeomlására

Az orosz–ukrán háborúnak és az energiaválságnak, a koronavírus-helyzet kínai alakulásának és az ingatlanpiaci nehézségeknek, a világszerte elharapódzó inflációnak és a jegybankok sorozatos kamatemeléseinek, illetve az egyre reálisabb recessziós félelmeknek köszönhetően 2022 korántsem a tőzsdék éve: a vezető amerikai részvényindexek közül az S&P 500 15,5 százalékot zuhant, a Dow a novemberi meredek visszapattanás ellenére 5,9 százalékkal lejjebb került, de a legnagyobb mértékben a tech-túlsúlyos Nasdaq sínylette meg ezt az időszakot, a börze 27,9 százalékot esett eddig idén.

A széles körben ismert, befektetői hozzáállásra és pszichológiára fókuszáló „Rich Dad Poor Dad” szerzője, Robert Kiyosaki szerint azonban

éppen ezért érdemes mielőbb fejben felkészülni mindenre. A guru már korábban, október elején is kongatta a vészharangot, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi visszaesés kifejezetten súlyos lehet. Akkor úgy fogalmazott, hogy ez lesz a világtörténelem legnagyobb összeomlása, ugyanis soha nem volt még ennyire felpumpálva a globális adósság – idézi a Portfolio.

Azóta a Twitteren figyelmeztette követőit, hogy a közelgő összeomlásra érdemes minél előbb mentálisan felkészülni. Többek között azt írta: „Ebben a közelgő összeomlásban sokan fel fognak nőni, és sokan el fognak pusztulni.”

I did not have to go to Vietnam. I was draft exempt because I was in the oil industry. Yet I volunteered for the US Marines and flew helicopter gunships. Great decision because I had to grow up. In this coming crash many people will grow up and many will be wiped out. Take care. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) October 23, 2022