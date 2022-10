Óvodákat és bölcsiket is bezárhatnak Szegeden az energiaválság miatt

Az óvodásokat, a bölcsődéket, de még a nyilvános vécéket is bezárhatják Szegeden. Legalábbis ilyen előterjesztést tesz a kormánypárti Délmagyar értesülése szerint Kovács Tamás. A gazdasági alpolgármester rendelettervezetéről pénteken, rendkívüli közgyűlésen döntenek a helyi képviselők.

A 23 oldalas dokumentum komoly megszorításokat tartalmaz. A kulturális intézmények közül sok más mellett

a Nagyszínház,

a REÖK,

a Móra Ferenc Múzeum, de még

a Korzó Zeneház

is zárva lesz 2023. január 1-től március 3-ig.

Bezárják a Szegedi Sport és Fürdők Kft. épületeit is már december 19-től. Az Anna Fürdő gyógyászati részlege kivétel. A fűtési szezonban nem lesznek nyitva a nyilvános vécék is.

KAPCSOLÓDÓ Többhetes leállások jönnek Szegeden, Miskolc "végveszélyben" van Hivatalok, szabadidős létesítmények zárnak be, egy egyetemen digitális oktatás jön, és számos vidéki fürdő is...

A tervek szerint hétfőnként zárva lesz a Mars téri piac is. A bölcsődék és az óvodák nyitvatartási idejét is „racionalizálják.” Január és március eleje között becsukják a Sás utcai óvodát, a Napsugár és a Honfoglalás utcaival együtt. A gyerekeket máshová kell majd vinni. Négy idősklub is hasonló sorsra jut, de néhány háziorvos költöztetése is szóba került, de ezen állítólag még gondolkozik a gazdasági alpolgármester.

Nyitókép: MTVA/Molnár-Bernáth László