Sztrájk és üzemenyaghiány: nagy a baj Franciaországban

A bérezés miatt már két hete sztrájkolnak a TotalEnergies és az ExxonMobil dolgozói. A munkabeszüntetés a főbb tárolólétesítmények és finomítók működését akadályozza, és a franciaországi termelés mintegy 60 százalékát érinti.

A franciaországi töltőállomások harmadát ellátó TotalEnergies energetikai óriás legnagyobb olajfinomítójában a normandiai Le Havre kikötővárosban, és több más létesítményében két hete áll a munka a dolgozók sztrájkja miatt. A rivális amerikai Esso-ExxonMobil két francia olajfinomítójában is munkabeszüntetést tartanak a dolgozók. A sztrájkot mindkét cégnél a CGT szakszervezet hirdette meg az alkalmazottaknak fizetésemelést követelve.

A szakszervezetek azt mondják, hogy hajlandóak tárgyalásokat kezdeni, de az autósokat felzaklatta, hogy hétvégén órákon át kellett sorban állniuk azoknál a benzinkutaknál, ahol volt még üzemanyag - írja a Euronews.

"A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a helyzet a lehető leghamarabb normalizálódjon. Minél gyorsabban meg kell oldani ezt a helyzetet" - nyilatkozta Agnes Pannier-Runacher energiaügyi miniszter hétvégén.

Részt kérnek a nyereségből

Vasárnap a TotalEnergies azt javasolta, hogy hozzák előre az éves bértárgyalásokat.

A szakszervezetek olyan fizetésemeléseket követelnek, amelyek tükrözik a növekvő inflációt, valamint az energiaipari vállalatok nyereségének növekedését is.

A TotalEnergies nyeresége idén április és június között több mint kétszeresére, 5,85 milliárd euróra nőtt, mivel az ukrajnai háború miatt az energia globális nagykereskedelmi árai emelkedtek. A társaság már ebben a hónapban megkezdené a tárgyalásokat.

A Euronews több, tankolásra váró franciát is megszólaltatott: egyikük, Terry Caboste arról számolt be, hajnal négykor állt be a sorba, és reggel nyolckor még mindig arra várt, hogy kiderüljön, jut-e neki üzemanyag. Gilles Albou, egy szintén a sorban várakozó nyugdíjas értetlenségét fejezte ki afölött, hogy ilyen helyzet alakulhatott ki.

A francia kormány vasárnapi adatai szerint a töltőállomások mintegy harmadánál voltak ellátási problémák, elsősorban az ország északi részén és a főváros körüli régióban, itt átlagosan három órát kellett várakozni azon állomások előtt, ahol volt üzemanyag. Clement Beaune közlekedési miniszter szerint szombaton nem voltak problémák az üzemanyagellátással, a benzinkutaknál kialakult hiányokat helyi jelenségekként írta le, a cégeket és szakszervezeteket pedig a felelős tárgyalásra szólította fel.

A CGT szakszervezet közölte: készen áll arra, hogy már a hét elején megkezdje a tárgyalásokat, melyek során 10 százalékos fizetésemelést követelnek. 7 százalékot az infláció miatt, 3 százalékot pedig az ágazat extra profitja miatt.

Zsarolást emlegetnek

Ám a francia kormány egyre növekvő nyomása ellenére sem kezdődtek meg hétfőn a tárgyalások a TotalEnergies és a francia olajipari vállalat finomítóiban munkabeszüntetést szervező CGT szakszervezet között. A TotalEnergies vasárnap ígéretet tett arra, hogy amennyiben a dolgozók az olajfinomítókban és a raktárakban hétfőn felveszik a munkát, a novemberre tervezett jövő évi bértárgyalások egy hónappal korábban megkezdődhetnek. A CGT zsarolásának nevezte a javaslatot, s jelezte: a munkabeszüntetés folytatódik.

A vita tárgya az, hogy míg a TotalEnergies a jövő évi béremelésekről kíván tárgyalni, a CGT a növekedő infláció miatt a 2022-es bérek megemelését is követeli, 10 százalékkal. Ebből 7 százalék az inflációnak, 3 százalék pedig a cég által elkönyvelt nyereség igazságosabb elosztásának felel meg.

A TotalEnergies a közelmúltban jelentette be, hogy a részvényeseinek újabb 2,6 milliárd eurónyi rendkívüli osztalékot fizet ki, miután az első fél évet 10,6 milliárd eurós nyereséggel zárta.

A francia kormány nem titkolja aggodalmát a kialakult helyzet miatt: Emmanuel Macron államfő pénteken az olajipari vállalatokat és a dolgozókat is felelősségre intette, az autósokat pedig nyugalomra kérte.

Nyitókép: Unsplash.com