Az utolsó Magyarországra tartó gázvezetékének leállítását is belengette a Gazprom

Elemzők már februárban figyelmeztették az Európai Uniót: Oroszország és a Gazprom teljesen elzárhatja a kontinens irányába folyó gázexportját. Az Északi Áramlat gázvezeték esetében augusztus végén, a karbantartások befejezése után nem indultak újra a szállítások, a robbantások miatt pedig valószínűtlennek látszik az ellátás újrakezdése – írja a napi.hu.

A Gazprom a héten jelentette be: az ukrán Naftogazzal fennálló elszámolási vitája miatt az Ukrajnán keresztül futó tranzitot is befejezheti. Az oroszok nem fogadják el az ukrán hálózatüzemeltető és gázkereskedő érvelését, hogy mivel kevesebb gázt szállítottak, kevesebbet is kelljen fizetniük. Ha a leállás megtörténik, akkor

egyedül a Török Áramlat felől, a Balkánon és Magyarországon át érkezne csak orosz földgáz.

A Gazprom arra hivatkozik, hogy a szankciók miatt nem képes elvégezni a szükséges javításokat és karbantartásokat a törökországi infrastruktúrán. A német-orosz vezetéknél hiába kapott mentességet a Siemens Kanadába javításra küldött turbinája a szankciók alól, és hiába szállították le időben, a vezetéken nem indult újra a szállítás.

A Törökországot és a Balkánt földgázzal ellátó vezeték orosz üzemeltetője az Európai Unió szankcióira hivatkozva közölte: felfüggeszti a karbantartási és javítási munkák egy részét. Oleg Akszjutin, a South Stream Transport B.V. igazgatója szeptember elején jegyzéket küldött a részlegvezetőknek, amelyben tájékoztatta őket arról, hogy a holland import- és exporthatóság szeptember 17-től visszavonja a kiviteli engedélyt – írja a RFERL.org.

A South Stream Transport a Kreml által ellenőrzött földgázóriás, a Gazprom hollandiai egysége, amely a Fekete-tenger alatt Oroszországból Törökországba, majd a Balkánra és Közép-Európába vezető TurkStream vezetéket kezeli.Oleg Akszjutin azt mondta, a gázexportot folytatni kell, de csak vészhelyzeti támogatással, a környezeti károk megelőzése érdekében.

A Török Áramlat évi 31,5 milliárd köbméter földgáz szállítására képes, amelynek felét Törökországba, másik felét pedig a Balkánra és Közép-Európába szánják. Szerbia és Magyarország a fő európai fogyasztók. A csővezetéket speciális hajók ellenőrzik, a javításokhoz szükséges berendezéseket nagyrészt nyugatról importálják. A South Stream Transport szerződéseinek felfüggesztése azt jelenti, hogy senki sem lesz képes elvégezni a javításokat, ha egy cső megsérül, gáz szivárog, vagy ha a vezeték egy része földrengés miatt szétesik.

Az orosz gázimport

Oroszország az év elején csökkentette az Európába irányuló fő földgázexport-vezetékén, az Északi Áramlat 1-en keresztül történő exportot a nyugati szankciókra hivatkozva, így Norvégia lett a legnagyobb gázexportőr Európában.

Az orosz gázbehozatal a teljes import csupán 9 százalékát tette ki augusztusban.

A lépés rekord magasra emelte az uniós gázárakat. A novemberi szállítások árai a holland gáztőzsdén csütörtökön 203,75 eurón álltak, miközben az augusztusban mért rekord 249,9 euró/megawattóra volt.

A nyugati vezetők szerint Oroszország a szankciókat ürügyként használta fel az Európába irányuló földgázexport csökkentésére a gazdasági problémák fokozására a területen, és az EU Ukrajnának nyújtott támogatásának gyengítéséért. A földgázra nincsenek érvényes szankciók, a legtöbb tagállam nem támogatja az energiahordozó büntetését.

