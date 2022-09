Semmivé válhat Kína nagyhatalmi pozíciója

Bár Kínában 2016-ban eltörölték a közel negyven évig hatályban lévő egygyermekes politikát, sőt tavaly óta már különböző adókedvezményekkel és más pénzügyi támogatásokkal is arra ösztönzik a nőket, hogy három gyereket szüljenek, az elmúlt öt évben folyamatosan csökken a születések száma – míg a 2016-os csúcson 17,9 millió újszülöttet regisztráltak Kínában, addig 2021-ben ez 10,6 millióra csökkent, ami 1949 óta a legalacsonyabb szám.

A tavalyi negatív születési rekord nemcsak 11,5 százalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest, hanem azt is, hogy a teljes termékenységi arányszám (amely azt mutatja, hogy egy nő hány gyereket szülhet élete során) 1,15-ig zuhant.

Kína népessége az elmúlt hatvan évben 660 millióról 1,4 milliárd fölé emelkedett, és az ország ezzel párhuzamosan a világ egyik vezető gazdasági nagyhatalmává nőtte ki magát, de az említett trendek miatt már

a jövő évtől folyamatos népességcsökkenés, a lakosság elöregedése és az ebből következő gazdasági hanyatlás várható az országban

– írja a Qubit.

Mint olvasható, a családtámogatások ellenére bekövetkező népességcsökkenést gyakran a kínai társadalomban mély nyomot hagyó egygyermekes politika számlájára írják, és annak hosszú távú hatásaként írják le: a lakosok hozzászoktak a kisebb családokhoz, gazdaságilag is arra rendezkedtek be; kisebb lakásokban élnek, és a családi költségeiket is egy utódra tervezik. A demográfiai válságon az sem segít – jegyzik meg –, hogy egyre idősebb korban kötnek házasságot a kínaiak, és az adatok szerint minél később kerül sor az esküvőre, annál inkább csökken a családalapításra való hajlam.

A fent említett folyamatoknak az ország gazdaságára is óriási hatásuk lesz. A munkaképes korú kínaiak száma már 2014-ben a csúcsra ért, és azóta egymilliárd fő alá csökkent, de a zuhanás az évszázad végéig sem áll meg, és már a 2080-as évekre a mai szám harmadára zsugorodik. Ezzel párhuzamosan a 65 év felettiek száma egyre nő, és bár a mai közel 200 millió nyugdíjas száma a 2050-es években 450 millió körül csúcsosodik, a két korcsoport egy ponton, a 2080-as években találkozik, és onnantól több nyugdíjasa lesz Kínának, mint munkaképes állampolgára.

Mivel az ország az elmúlt évtizedekben az úgynevezett demográfiai hozadékának köszönhette a meredek gazdasági felemelkedését, az ellentétes jövőbeli trendek gazdasági hanyatlást vetítenek elő. Arról nem beszélve, hogy több erőforrást kell majd fordítaniuk az idősödő lakosság igényeinek kielégítésére, vagyis az egészségügyi, orvosi és idősgondozási szolgáltatásokra – írja a mások mellett a Qubit.

