Varga G. Gábor: a Ryanair a kormánnyal való konfliktust reklámnak használja

"Michael O'Leary tegnap inkább csak trollkodni jött Budapestre. Amit bejelentett, abban semmi új információ nem volt, ugyanis a járatcsökkentésről már korábban értesülhetett a fapados ajánlatokat követő közvélemény" – nyilatkozott kérésünkre Varga G. Gábor, az Egek ura blog alapítója.

Budapest fontos bázisa a Ryanairnak, és elég komoly versenyt folytat itt a WizzAirrel, ezért üzleti értelemben is egy jelentős kapacitáscsökkentés hosszú távon nem lett volna kifizetődő döntés - vélekedett a szakújságíró. Majd azt is hozzátette: a légitársaság még í járat ritkás ellenére is jelentős erőkkel maradt a magyar fővárosban.

A mostani bejelentés inkább a Ryanair és a magyar kormány között "verbális konfliktus" része. A kivetett adók megdrágítják ugyan a repülést, de nincs semmi egyéb, ami ellehetetlenítené a cég működését. A szakértő szerint a konfliktust a Ryanair inkább reklámcélokra használja.

A téli hónapokban egyébként is akár 30-40 százalékkal alacsonyabb a utasforgalommal szoktak számolni a légitársaságok.

"Az útvonalmegszüntetések és járatritkítások úgy értelmezhetők, mintha az ittlévő nyolc repülőgépük közül egyet nem üzemeltetnének"

– mondta a szakértő. A ritkítást egy kisebb brit várost, néhány északi, skandináv és olasz desztinációt érint, amelyek nyereségessége a téli hónapokban amúgy is megkérdőjelezhető. Ezért inkább logikus üzleti döntésként is értékelhető ezeknek a járatoknak a megszüntetése - közölte Varga G. Gábor.

A szakújságíró idézte Michael O'Leary-t aki többször is hangsúlyozta: a magyar kormány olyan üzletágra terhel extraprofit adót, ami az elmúlt két évben a pandémia miatt igencsak veszteséges volt. A pandémia miatt valóban nagy volt a veszteség az üzletágban, és most is komoly veszteségeket könyvelnek el, aminek oka leginkább a forgalombővülés volt, amelyre a cégek a "legmerészebb álmaikban" sem számítottak. Ezzel párhuzamosan extrém mértékben megdrágult az üzemanyag, aminek árát nem tudták pénzügyi eszközökkel teljes mértékben lefedezni, hiszen nem számítottak erre volumenre. Ráadásul a járvány után nagyon olcsó, önköltségi ár alatt a piacra borított jegyekkel akarták élénkíteni a forgalmat.

A szakértő úgy látja, hogy a légitársaságok pénzügyi helyzete bár "nem rózsás", de a Covid járvány előtt azért mégiscsak "pénzgyárként" üzemeltek. Ráadásul az EU-n belüli járatok adó mértéke sem lehetetleníti el az üzemeltetésüket.

Varga G. Gábor a napokban megjelent elemzésében azt írta: nagy valószínűséggel vége az olcsó jegyek korszakának. "Bár ezután is lesznek időnként 30-50 eurós jegyek, de a kimaradt profit pótlása és a munkaerőköltségek radikális növekedése miatt az árak emelkedni fognak."

