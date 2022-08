6,9 milliárd dollárnyi Tesla-részvénytől vált meg Elon Musk

Musk az amerikai tőzsdefelügyeletnek (SEC) kedden benyújtott bejelentése szerint 6,9 milliárd dollár értékben adott el Tesla-részvényt. Ez volt az eddigi legnagyobb részvényeladása a vállalatban.

„Abban a (remélhetőleg valószínűtlen) esetben, ha a bíróság rákényszeríti a Twitter-üzlet véghezvitelére, és néhány befektető partner kiszállna, fontos, hogy elkerüljük a Tesla-részvények vészeladását” – írta a milliárdos Twitter üzenetében.

Musk jogi vitába keveredett a Twitter üzenetküldő szolgáltatással, mert vissza akar lépni a 44 milliárd dolláron tett felvásárlási ajánlatától. Musk szerint ugyanis a Twitter valótlan információkat szolgáltatott a platformot használó hamis fiókok számáról. Álláspontja szerint a Twitter azzal is megszegte az akvizíciós megállapodást, hogy nem biztosította a számok ellenőrzésének technikai feltételeit.

A tárgyalást október közepére tűzték ki Delaware állam egyik bíróságán. Musk szándéka szerint vissza vásárolja az eladott Tesla-részvényeket, ha a bírósági döntés nem kötelezi a Twitter akvizíciójának lezárására. Arra a Twitteren feltett kérdésére ugyanis, hogy ezután leáll-e a Tesla-részvények eladásával, és újra vásárol-e, szűkszavúan „igen”-nel válaszolt.

Yes.



In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock.