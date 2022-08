Elkapkodják a németek az elektromos fűtőtesteket, de ez is bajjal fenyeget

Ez 35 százalékos emelkedést jelent a GFK adatai szerint a tavalyi évhez képest. Kutatók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ez a fűtési mód költséges, és ha nagyon sokan próbálják ilyen úton felfűteni otthonukat, az akár áramkimaradásokhoz is vezethet - derül ki a Euronews cikkéből.

"Az elmúlt két hónapban az elektromos fűtőtestek eladása hatalmas mértékben megnőtt, és a készleten lévő fűtőtestek lassan elfogynak. Nem tudom, mikor kapunk újabb szállítmányt, és ez nagy probléma" - mondta Frank Doring, a berlini Eisen Doring elektromos áruház tulajdonosa.

Németország nagy mértékben támaszkodik az orosz gázra, a Gazprom folyamatos kapacitáscsökkentései miatt pedig felmerült az az aggodalom, hogy politikai nyomásgyakorlás céljából teljes mértékben elzárják a gázcsapot. Doring szerint mindenki ezért akar most elektromos fűtőtestet venni.

Németország már júniusban megkezdte a gázzal való takarékoskodást - arról nyilatkoztak, hogy krízishelyzet előtt állnak,

a téli tartalékok veszélyben vannak az ingadozó szállítás miatt.

Berlin álláspontja szerint további intézkedések bevezetése nélkül nem valósítható meg a tartályok 90 százalékos töltöttsége.

"A helyzet súlyos, és jön a tél. A gázszállítások csökkentése Vlagyimir Putyin orosz elnök gazdasági támadása ellenünk. Mi védekezünk ez ellen, de az út rögös" - mondta Robert Habeck gazdasági miniszter.

Nem mindenkinek jut majd gáz

Egy, a lap által megszólaltatott nő, Petra, azok közé tartozik, akik már felkészültek a télre fűtőtest vásárlásával. Ő amiatt is aggódik, hogy ennyire az áramra kell hagyatkoznia. A gázárak ugyanakkor gyorsan nőnek:

júliusban már 19 százalékos volt az áremelkedés, az idei évben pedig összességében már háromszorosára emelkedtek a német gázárak.

Eközben az oroszok szerint "technikai okokból" egyre csak csökken az Északi áramlat vezetéken érkező gáz.

"Ezen a télen valószínűleg 30 százalékos földgázhiánnyal nézünk majd szembe. Nem mindenki jut majd gázhoz, és amink van, azt be kell osztanunk. A fogyasztók érezni fogják ezt a saját bőrükön is: már most azt sugallják Németországban, hogy talán 17 fokra vagy az alá kell majd tekerni a termosztátokat" - mondta Thomas O'Donnel olaj- és gázszakértő.

Brüsszel takarékoskodásra szólít fel

Brüsszel mind a 27 tagállamot arra kérte, hogy 15 százalékkal csökkentse gázfogyasztását a várhatóan kihívásokkal teli tél előtt.

Spanyolországban kedden vitát váltott ki, hogy a kormány az energiafogyasztás csökkentése érdekében megtiltotta, hogy a légkondicionáló berendezéseket 27 foknál alacsonyabbra állítsák, míg Franciaország a légkondicionált üzletek bezárását rendelte el.

Ugyanakkor hőmennyiségért átlagosan háromszor annyiba kerül egy hősugárzó működtetése, mint a gázfűtésé,

és van egy másik probléma is: ha túl sok ilyen készüléket kapcsolnak be egyszerre, fennáll a veszélye a tömeges áramkimaradásoknak.

Martin Kleimaier, a VDE Egyesület villamosenergia-termeléssel és -tárolással foglalkozó részlegének vezetője szerint Németország áramellátását nem többletterhelésre tervezték. Szokatlan módon több kereskedelmi szövetség - amelyek általában az elektromos fűtőberendezések gyártóinak érdekeit képviselik - óva intette a fogyasztókat az elektromos fűtőberendezések vásárlásától.

Nyitókép: djedzura/Getty Images