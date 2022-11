A hidegtől való félelem minden szlovákiai pénztárcát megnyitott

A szlovákiai lakosok a téltől való félelmükben egyre többször érdeklődnek elektromos fűtőtestek, infravörös sugárzók iránt. A kereskedők rekordokról számolnak be, szerintük a kereslet a háromszorosára növekedett. A hőszivattyúk iránt is óriási az érdeklődés. Az elmúlt évben három nagy befektetést is bejelentettek ezen a téren az országban, ezek összértéke elérheti a 200 millió eurót.

A hőszivattyúk iránt megnövekedett keresletet a nyár végeztével tapasztalták először a kereskedők. A hőszivattyúk legkelendőbb típusára jelenleg akár több mint háromnegyed évet is várni kell Szlovákiában. A Hospodárske Noviny című gazdasági napilap arról számolt be, hogy

három nagy befektető is érkezhet az országba, akik hőszivattyúk gyártásával foglalkoznak.

A lap szerint a befektetés összértéke elérheti a 200 millió eurót.

A hőszivattyúk jelenleg óriási népszerűségnek örvendenek, ugyanakkor hatalmas belőlük a hiány is. Megtérülésüket jelenleg mintegy 5 évre saccolják, ezt az időtartamot viszont a magas gázárak jelentősen lerövidíthetik. A hőszivattyúk forgalmazásával foglalkozó vállalkozások igyekeznek feltölteni készleteiket, de bizonyos összetevők, például a chipek hiánya miatt ez rendkívül nehéz feladat. Az érdeklődés tehát óriási, a berendezésekért pedig egyre nagyobb a kereslet.

Ez a trend megmutatkozott a szlovákiai befektetői piacon is. A Paraméter.sk hírportál szerint egy évvel ezelőtt a német Vaillant Group jelentette be, hogy 120 millió eurós befektetés megvalósítását tervezi Szenice közelében. A cég 580 embernek adhat munkát, ennek köszönhetően a vállalat 18 millió eurós támogatást kapott az államtól. Az ő nyomdokaiba léphet a liechtensteini Hoval cég, amely a lég- és fűtéstechnológia terén tevékenykedik. A nyár elején bejelentette, hogy 40 millió eurót fektet be az árvai üzem kibővítésére. Itt ugyancsak hőszivattyúk gyártásáról van szó, és 630 ember kaphat munkát. A harmadik nagyobb befektető ebben a szegmensben a poprádi Stiebel Eltron. A vállalat 26 millió eurót invesztálhat hőszivattyúk gyártásába, és 92 munkahelyet hozhat létre.

A hőszivattyúk mellett a hősugárzók és elektromos fűtőtestek iránt is megnövekedett a kereslet. Az ilyen fűtőtestek azonban nem minden esetben bizonyulnak a legjobb megoldásnak, mivel főként villamosenergiával működnek, amelynek szintén felment az ára. A kereskedők tapasztalatai szerint azonban

a vásárlók nem elsődleges hőforrásként vásárolják az elektromos fűtőtesteket, inkább biztosítékként, hogy felkészüljenek a legrosszabbra.

A szlovák kormány szerdán jelentette be, hogy csak decemberben ismerteti, milyen segítséget kap a lakosság az energiaválság miatt. Milan Krajniak munkaügyi miniszter elmondta, teljesen feltérképezték az országot fűtési és hőmérsékleti szempontból is, hogy tudják, milyen hatása lesz a télnek és az esetleges energetikai válságnak az egyes háztartásokra. A tárcavezető szerint a kormány külön foglalkozik a fűtés, a villamosenergia és a földgáz árával.

„Az év végéig minden háztartás megtudja, mire számítson a jövő évben. Addig érvényes az árplafon az energiaárakra. December elején ismertetjük a háztartásoknak nyújtott segítséget, amely január 1-jén lép életbe” – szögezte le a szlovák munkaügyi miniszter.

