Ízelítő - Ha nincs elég gáz, ez lesz a villanyárral

Az európai villamosenergia-piaci helyzetéről szóló jelentésében, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kiemeli, hogy egy hónapon belül az áram megawattóránkénti 150-250 eurós ára 367 euróra is felment. A drágulást az orosz gázszállítások csökkentése okozta.

Az öt legnagyobb piac - német, francia, angol, olasz, spanyol - aggregált villamosenergia-fogyasztása júniusban 1,8 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Legnagyobb mértékben (-4,2 százalék) a német fogyasztás csökkenését jelezték.

A MEKH azt is hozzátette, hogy az öt legnagyobb piac termelése 0,7 százalékkal csökkent, amely leginkább a francia termelés visszaesésének tudható be. A francia havi órás átlagos termelés több, mint 19 százalékkal esett vissza, ezen belül a nukleáris termelés 27 százalékkal lett alacsonyabb, míg a földgázalapú a másfélszeresénél is jobban nőtt az előző év ugyanazon hónapjához képest. A német egységek leállásával pedig az öt országban együttesen 23 százalékkal csökkent a nukleáris termelés.

A kieső atomenergiát a fosszilis termelés helyettesítette: a szén- és gázerőművek egyaránt 19 százalékkal adtak több áramot.

A MEKH beszámolt arról is, hogy a magyarországi bruttó áramfogyasztás júniusban összességében 3,5 százalékkal csökkent az előző év ugyanezen hónapjához képest. A fogyasztás ugyanakkor ugrásszerűen megnőtt a hónap utolsó napjaiban, ami a hónap végi extrém meleg időjárásnak tudható be.

A rendelkezésre álló hazai termelőkapacitások nagysága májushoz képest júniusban 6 százalékkal csökkent. A szűkösebb kapacitások ellenére ugyanakkor

a hazai átlag órás termelés 1,5 százalékkal volt magasabb, mint májusban.

Érezhetően nőtt a megújulók termelése, ami 17 százalékkal volt nagyobb, mint az előző hónapban. A naperőművi termelés júniusban 19-én érte el a maximumát, 1765 megawattos értékkel.

Nyitókép: Pixabay