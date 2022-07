Szintet lép kedden az alapkamat

Legutóbb a július 12-i, eredetileg nem kamatdöntőnek meghirdetett ülésén határozott a testület arról, hogy 200 bázisponttal 9,75 százalékra emeli a jegybanki alapkamatot, amely ezzel felzárkózott az irányadó egyhetes jegybanki betét kamatszintjére.

Június 28-án tartott kamatmeghatározó ülésén a tanács 185 bázisponttal 7,75 százalékra emelte az alapkamatot, hogy a következő egyhetes betéti tenderen tervezett 50 bázispont emeléssel a két ráta azonos szintre kerüljön. Az egyhetes betétet azonban június 30-án 200 bázisponttal emelte meg az MNB, mert előző nap rekord mélységbe esett a forint árfolyama.

Elemzők szerint most enyhült a nyomás a jegybankon, mert a forint árfolyama visszakapaszkodott az euróval szemben 400 forint környékére, és nem vállalnak nagy kockázatott azzal a várakozásukkal, hogy 10 százalék fölé emelkedik ma az alapkamat. Bár a konszenzus szerint 50 bázispontos emelésre számítanak, a várakozások között 125 bázispont is előfordul, arra hivatkozva, hogy az utóbbi két erőteljes lépés után még logikusnak tűnik a határozott szigorítás folytatása. A 13 évvel ezelőtti szintre kerül az alapkamat A Portfolio elemzője, Beke Károly is megerősítette az InfoRádióban: a többségi vélemény valóban az 50 bázispontos emelésről szól és a 10,25 százalékos alapkamatról szól. A szakértő ugyanakkor emlékeztetett: ha ez az 50 bázispontos kamatemelés megtörténik, akkor 2022. július végére a 13 évvel ezelőtti, 2009-es szintre kerül az alapkamat. "A 2008-as pénzügyi válság során, 2008. októberében kellett 300 bázisponttal, 11,5 százalékra fölemelni az alapkamatot, és aztán onnan indult a kamatcsökkentés, ami 2009 elején jutott el oda, hogy 10 alá tudta a jegybank vágni a kamatszintet." Az elemző azt is elmondta, a várakozások szerint csütörtökön az egyhetes betéti kamatot is megemeli majd az MNB, ez is 10,25 százalékra növekedhet. "A lépésnek azért is van jelentősége, mert jelenleg az alapkamat nem tekinthető irányadónak, tehát a keddi kamatemelés akkor válik effektívvé, hogyha ezzel egy időben, vagy rá két napra, az egyhetes betéti ráta is hasonló mértékben emelkedik" - mutatott rá Beke Károly. A várakozások szerint az árak októberben tetőzhetnek, így legkorábban októberben érhet véget a kamatemelési ciklus. Ezt azonban alapvetően befolyásolja, hogy miként emelkednek az energiaárak, valamint mikor és miként történik meg az árstopok részleges vagy fokozatos kivezetése.

Nyitókép: YouTube/Magyar Nemzeti Bank